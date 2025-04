La A-11 unirá Valladolid con Quintanilla en 2026 y Puente no descarta el tramo Santas Martas-Rioseo de la A-60

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que a mediados de 2026 estará ya lista toda la infraestructura de la A-11, por lo que se unirá mediante autovía Valladolid con Quintanilla de Arriba, al tiempo que no ha descartado de cara al futuro ejecutar el tramo Santas Martas-Medina de Rioseco para culminar la conexión con León por la A-60.

Puente se ha referido a la obras por carretera previstas en la provincia de Valladolid en un foro informativo organizado por El Norte de Castilla y ha reiterado su compromiso con la A-11 como "eje vertegrador y de gran capacidad" en la cuenca del Duero.

Así, ha confirmado que todos los tramos entre Valladolid y Soria estarán finalizados o en obras durante esta legislatura con lo que se movilizarán casi 1.000 millones de euros de inversión. Así, actualmente están en ejecución más de 59 kilómetros nuevos de la autovía con una inversión de unos 430 millones de euros y está licitada la actualización de la redacción del proyecto de otros tres tramos en los que está previsto invertir unos 549 millones de euros para desplegar otros 59,5 kilómetros de carretera.

En la provincia de Valladolid, las obras de los tramos Tudela de Duero-Olivares de Duero y Olivares-Quintanilla de Arriba superan los 220 millones de euros y estarán completados en el primer semestre de 2026. Asimismo, está en licitación la actualización del proyecto del tramo entre el límite provincial de Burgos y Quintanilla de Arriba, que tiene una inversión prevista de 282,8 millones de euros.

Como ha explicado Puente, el tramo de 20,2 kilómetros entre Tudela de Duero y Olivares de Duero es el que va más avanzado. Por su parte, los trabajos entre Olivares y Quintanilla, incluyen la construcción de varias estructuras, como dos viaductos, uno de ellos sobre el río Duero,

En la A-11 también se trabaja "con intensidad" y ya están en marcha los trabajos para construir del tramo entre Langa de Duero y Aranda de Duero por 180 millones de euros. Así, se construirá un nuevo tramo de la autovía de 22,3 kilómetros en las provincias de Soria y Burgos.

En cuanto a la A-60 que unirá Valladolid con León, el ministro ha asegurado que no descarta que el tramo entre Santas Martas y Medina de Rioseco se convierta también en autovía para culminar esta infraestructura. No obstante, ha detallado que ese tramo no estará completado hasta el final dado el bajo flujo de tráfico, por lo que inicialmente se optará por el modelo de dos carriles más uno para agilizar el tránsito.

En concreto, el Ministerio trabaja ya en la redacción de los proyectos de la autovía A-60 entre Villanubla y Medina de Rioseco, en Valladolid, que servirán de base a las obras que se liciten y ya ha se ha aprobado el expediente de información pública y documento técnico de actualización del procedimiento ambiental de los proyectos.

Los dos nuevos tramos, que comprenden Villanubla-La Mudarra (11 kilómetros) y La Mudarra-Medina de Rioseco (16 kilómetros), tienen una inversión de 123,5 millones de euros y darán continuidad con el tramo de 13,7 kilómetros entre Valladolid y Villanubla, que está en servicio desde 2013.

Ministerio ha licitado también la redacción del proyecto de trazado y de construcción para mejorar la seguridad vial, la movilidad y las condiciones de circulación del tramo Olmedo-Boecillo de la carretera N-601, donde está previsto invertir unos 101,7 millones de euros (IVA incluido) en adecuar la vía como una carretera 2+1 entre Mojados y Olmedo y duplicar la carretera entre Boecillo y Mojados y en construir dos variantes entre Olmedo y Mojados para sacar el tráfico de largo recorrido de los municipios.

OTRAS OBRAS VIARIAS

Durante su intervención, Óscar Puente también ha abordado el desarrollo de la red de carreteras y la adecuación de los tramos que atraviesan nucleos de población. Así, ha señalado las obras de la VA-20 para adecuarla al paso de peatones y bicis. Una actuación en la que se ya se invierten 12,8 millones de euros del Plan del Recuperación, Transformación y Resiliencia, para dotar un tramo de 10 kilómetros de un carril bici, zonas verdes, itinerarios peatonales y calmar el tráfico.

Además, el Ministerio está trabajando en dos proyectos para ampliar la capacidad de la A-62 entre Tordesillas, Simancas y Cigales con la construcción de un tercer carril en cada calzada que permita reforzar las condiciones de circulación y de seguridad vial.

El proyecto entre Simancas y Cigales contempla cubrir parte de la A-62 a su paso por Simancas con un falso túnel de 243 metros para impulsar una movilidad en el municipio y desde Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se prevé completar el anillo de la VA-30 para hacer una vía más integrada y descartar así el tercer carril en este tramo, ya de por sí "constreñido" en la zona del Archivo.

Por otra parte, la apuesta por mejorar la movilidad en la ciudad, el Ministerio negocia con el Ayuntamiento de Valladolid un convenio para financiar la construcción del túnel de San Agustín y facilitar la fluidez del tráfico en la zona.

Finalmente, el ministro ha recordado que ya se redacta el proyecto de un nuevo enlace de la VA-30 con la A-11 en San Cristóbal para mejorar las condiciones de circulación, que tiene, como ha señalado, tiene una elevada intensidad de tráfico en horas punta.