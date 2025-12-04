Los 110 titulares de las 243 concesiones de transporte regular por carretera recibirán 22,6 millones

Archivo - Buscyl supera el millón de viajes gratuitos en las líneas de autobús de la Junta - JCYL - Archivo

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado en la reunión de su Consejo de Gobierno la concesión directa de una subvención por importe de 22.666.138 euros destinada a los 110 titulares de las 243 concesiones del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunidad.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien ha indicado que el objetivo de esta medida es sufragar el déficit de explotación y la minoración de ingresos derivada de las bonificaciones y gratuidades aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, periodo en el que se mantiene la política de apoyo a la movilidad sostenible impulsada por el Ejecutivo autonómico, que no tiene limitación temporal.

Precisamente la gratuidad del transporte interurbano Buscyl, que hasta el 1 de diciembre ha superado los tres millones de viajes en las 2.610 rutas de la Comunidad y ha alcanzado los 555.000 usuarios con tarjeta QR, tiene un coste previsto de 67 millones de euros anuales, ha señalado Carriedo.

Así, ha detallado que con esta subvención lo que se hace es la aportación correspondiente al periodo entre el 1 de septiembre y el 30 de enero, que supone aproximadamente unos 30 millones de euros y se financia la parte correspondiente a este ejercicio.

"La Junta es la primera administración en impulsar la gratuidad total del transporte público por carreteras a través del sistema Buscyl, es la primera de España, ninguna otra comunidad autónoma tiene un sistema de gratuidad del transporte público por carretera", ha apuntado el portavoz de la Junta.

Esta ayuda permitirá compensar el impacto económico de la gratuidad del transporte público que se inició para los menores de 15 años a partir del 1 de julio de 2025 y la bonificación del 50 por ciento en los abonos y títulos multiviaje, y para todas las personas empadronadas en Castilla y León, desde el 1 de septiembre de 2025 en todo el transporte metropolitano y, progresivamente desde esta misma fecha, para el resto del transporte público regular y de uso general de viajeros en Castilla y León.

GRATUIDAD

Carriedo ha recordado que estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno autonómico por facilitar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos, especialmente en el medio rural, donde este servicio constituye un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.

En esta línea, ha incidido en que "es un firme compromiso con toda la ciudadanía" que permite varios objetivos, el primero de ellos de carácter social al beneficiar a las personas que usan regularmente o de forma no regular el transporte público de viajeros por carretera, lo que tiene un componente también territorial porque a quien beneficia más es a las personas del mundo rural que utilizan la tarjeta.

Por otro lado, ha señalado su componente de sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista de que permite reducir las emisiones de CO2, las emisiones de gases de efecto invernadero, al permitir reducir los viajes con transporte privado y utilizar el transporte público que tiene en marcha la Junta de Castilla y León.

"Naturalmente, esta iniciativa nace con vocación de continuidad en el tiempo y también para los próximos ejercicios, sin perjuicio de lo que en el ámbito nacional se pudiera decidir respecto de la continuidad de algunos apoyos o no que finalizan en este mismo mes de diciembre", ha añadido.

La Junta ha recordado que, hasta llegar al Buscyl, se dio un primer paso como fue la implantación del transporte a la demanda hace dos décadas y posteriormente la puesta en marcha del bono rural gratuito que ahora se consolida con esta iniciativa.

La Junta ha recordado que el 63 por ciento de las rutas vienen registrando menos de 5.000 viajeros al año, lo que determina que más del 90 por ciento sean deficitarias.