El 112 atiende 896 llamadas en las primeras ocho horas de 2026, con 46 por peleas y agresiones

Archivo - Imagen de archivo de la sala del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sala del centro de emergencias Castilla y León 112 ha atendido un total de 896 llamadas en las primeras ocho horas de 2026, de las que 46 eran avisos relacionados con peleas y agresiones.

En concreto, la última llamada del 2025 atendida en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León entró dos segundos antes de las 0.00 horas, a las 23.58, y se realizaba desde Mayorga (Valladolid), donde se solicitaba asistencia en un domicilio por un incidente sanitario.

La primera llamada del 2026 atendida se recibió pasados unos segundos de las 0.00 horas, desde Simancas (Valladolid), se trataba también de un incidente sanitario en un domicilio, han informado a Europa Press fuentes del 112.

Entre las llamadas se han gestionado 46 avisos relacionados con peleas y agresiones en Castilla y León, en las que no ha habido heridos de gravedad.

En concreto, desde el 112 de Castilla y León se han atendido 28 agresiones, dos en la provincia de Ávila, seis en Burgos, dos en León, una en Palencia, seis en Salamanca, tres en Segovia, una en Soria, seis en Valladolid y una en Zamora.

Se ha pasado aviso a los organismos de 18 avisos por peleas, dos en la provincia de Ávila, cuatro en Burgos, dos en León, otras tantas en Palencia, una en Salamanca, otra en Segovia, dos en Soria, en Valladolid y en Zamora.

Además, se ha dado aviso de 71 incidentes sanitarios en lugar público, y 83 avisos por ruidos y molestias de vecinos, vía pública, y en establecimientos públicos.