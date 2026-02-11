El 112 de CyL atiende 160 llamadas debido a la lluvia y el viento

El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 112 de Castilla y León ha atendido hasta las 19.30 horas de este miércoles un total de 160 llamadas relacionadas con fenómenos meteorlógicos adversos --lluvias y viento--, lo que ha supuesto avisar a los servicios de emergencias por más de de un centenar de incidentes, como peligro de caída de objetos, desbordamientos de cauces, obstáculos en calzadas o por filtraciones de aguas.
Por tipos de emergencias, las más habituales han sido los obstáculos en calzadas como señales, ramas, árboles o vallas, con un total de 54, seguidos por el peligro de caída de objetos (39).
Además, el 112 ha dado aviso por doce desbordamientos de arroyos, regatos o cauces de ríos, cinco avisos por filtraciones de agua en viviendas o por tres inundaciones.
El resto de avisos hacían referencia a algún corte de suministro eléctrico, y a daños o averías en el mobviliario urbano, ha detallado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a través de un comunicado recogido por Europa Press.
En cuanto al reparto por provincias, se ha dado aviso por 58 incidentes en León, 17 en Burgos, 14 en la de Palencia y otros 12 en Valladolid. Ocho avisos se han dado en la provincia de Salamanca, otros seis en la de Zamora y cinco en la de Segovia. Finalmente, tres en la provincia de Soria y uno, en Ávila.