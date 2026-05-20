El 15 por ciento de los médicos de CyL secundan la huelga que cancela más de 8.600 consultas y 198 operaciones

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos por el nuevo Estatuto Marco ha tenido un seguimiento medio del 15 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 19 por ciento en Atención Hospitalaria (890 profesionales en huelga) y del siete por ciento en Atención Primaria (180 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.070 facultativos de los 7.093 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,8 por ciento, 23 médicos en huelga; Burgos, 20,2 por ciento, 197 en huelga; León, 23,6 por ciento, 288; Palencia, 14,4 por ciento, 55 médicos; Salamanca, 12,7 por ciento, 170 facultativos; Segovia, 9,4 por ciento, 39; Soria, 17,9 por ciento, 41; Valladolid, 13 por ciento, 224 médicos; y Zamora, 7,5 por ciento, 33 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.782 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 280; Burgos, 560; León,1.611; El Bierzo,126; Palencia, 203; Salamanca, 700; Segovia, 280; Soria, 245; Valladolid Este, 238; Valladolid Oeste, 308; y Zamora, 231.

De la misma manera, se han cancelado un total de 198 intervenciones quirúrgicas, 426 pruebas diagnósticas y 3.910 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.