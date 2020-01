Unos 150 empleados públicos piden fondos adicionales, carrera profesional y 35 horas

Actualizado 28/01/2020 12:40:02 CET

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 150 empleados públicos y representantes sindicales han recorrido las calles del centro de Valladolid en una "marcha" para reclamar los fondos adicionales, la implantación de la carrera profesional y también de las 35 horas, incumplimientos de los que culpan al Gobierno autonómico.

La protesta, convocada por UGT, CCOO y CSIF, se enmarca en una serie de marchas que se han promovido en todas las provincias para terminar con una de carácter regional a finales de febrero en Valladolid.

La marcha ha transcurrido por el centro de la ciudad, entre el Servicio Territorial de Sanidad (frente al Clínico) hasta la Delegación Territorial de la Junta (calle Duque de la Victoria), donde ha finalizado después de un recorrido de algo menos de una hora marcado por la lluvia.

A lo largo de la protesta, los participantes han coreado diferentes gritos como "35 horas, ahora, ahora, ahora", "palabra de Mañueco, palabra de Muñeco" o "ea, ea, ea, Igea se cabrea", en alusión a lo que consideran las faltas de respuesta e incumplimientos del Ejecutivo autonómico en torno a sus demandas.

En este marco, el secretario de Administración autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Valladolid, José Miguel García Álvarez, ha señalado que una de las reivindicaciones se basa en el incumplimiento de la Junta de repartir los fondos adicionales establecidos en los Presupuestos Generales del Estado y ha recordado que, a día de hoy, les deben los de 2018, 2019 y 2020.

Sin embargo, ha criticado que hasta ahora no hayan recibido propuesta alguna de la Administración y esa masa salarial no ha sido "repartida" entre empleados públicos.

CARRERA CON "RETRASO"

Por su parte, la presidenta de CSIF Valladolid, María José San Román, se ha referido a la carrera profesional, que debería estar ya desarrollada y ya a "con atraso" porque tendría que estar funcionando desde 2020 "como mínimo".

Frente a ello, se les ha hecho llegar a los sindicatos un borrador para una reunión el mes que viene con el fin de abordar este tema y ya desde el inicio la responsable de CSIF ha advertido de que no están de acuerdo con documento de partida, ya que supeditan la carrera a lo que valoren los superiores, que están "puestos a dedo", por lo que lejos de ser objetiva es "totalmente subjetiva".

Además, ha apuntado que se va a valorar de forma diferente en función de la categoría, lo que consideran que va a implicar "más clasismo todavía", de manera que, algo que generalmente en muchas administraciones no había, "lo están provocando".

Asimismo, tras reiterar su rechazo a esa carrera que les han presentado, CSIF ha pedido que su pago sea retroactivo, pero no saben lo que va a pasar. "Es la pescadilla que se muerde la cola, nos presentan algo y otra vez para atrás, presentan algo y otra vez para atrás", ha criticado.

En cuanto a la jornada de 35 horas, Soledad Hernández, de CCOO, ha recordado que lo que reivindican es la implantación de esta jornada después de que se supeditara su recuperación al cumplimiento de los objetivos de déficit y se consiguió firmar el acuerdo para su puesta en marcha, pero este nuevo gobierno dice que no está "dispuesto" a cumplirlo.

"Pedimos, reclamamos y exigimos el cumplimiento del acuerdo", ha señalado Hernández, quien ha hecho hincapié en que los funcionarios han hecho un "esfuerzo sobrehumano estos años", con reducción de sueldo, ampliación de la jornada laboral, falta de cobertura de las suplencias y una carga de trabajo "excepcional", por lo que piden que se cumpla todo lo que se firmó, sin necesidad de una nueva negociación.

CONVERSACIONES "SERIAS"

Por ello, ha reclamado que la Administración se siente a hablar de esta cuestión "seriamente" y no "de vez en cuando" haya titulares en los que dice que "van a dar" y luego no lo hacen.

"Que cumplan lo pactado y que hablen con seriedad", ha reclamado la responsable de CCOO, quien ha censurado que propongan supeditar las 35 horas a una serie de objetivos "incumplibles". Sin embargo, ha afirmado que la Junta no está "dispuesta a hablar " y a todo dice "no, no y no", pero cree que así no se solucionan las cosas.

Precisamente en cuanto a las 35 horas, los sindicatos anunciaron una demanda por la vía judicial, aunque han matizado que aún se encuentra en fase de estudio por parte de los servicios jurídicos, pero han traslado al Gobierno que si "no tiene palabra", los empleados públicos "sí tienen memoria" y seguirán estando ahí, ha avisado José Miguel García.

Los responsables sindicales consideran que todo esto es un "engaño" porque ponen condiciones que son "imposibles" de cumplir para evitar conseguir lo que se merecen, ha añadido la responsable de CSIF, mientras que la representante de CCOO ha recordado que lo que exigen es lo que era suyo, que se lo "quitaron", y ha afirmado que siempre que hay crisis "pierden" los empleados públicos.

Además, han pedido que no se inicie campaña de desprestigio contra el empleado público porque cada vez que hay un recorte o no se concede algo que piden se hace lleva a cabo este tipo de maniobras para que la población o usuarios de los servicios públicos en lugar de estar a favor suyo les ataquen cuando están en su puesto de trabajo.