Unos 150.000 usuarios pueden usar la tarjeta Buscyl en 284 rutas en toda la Comunidad

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en un autobús en la jornada de estreno de la tarjeta Buscyl. - JCYL

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 150.000 usuarios pueden usar desde este lunes, 1 de septiembre, las tarjetas de transporte gratuito Buscyl en 284 rutas en todas las provincias de la Comunidad, que se ampliarán de manera progresiva a lo largo de este mes de septiembre hasta llegar a 2.610.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado este lunes la puesta en marcha de esta iniciativa que supone una "nueva etapa" dentro del "nuevo modelo de movilidad" impulsado por la Junta, tal y como ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Este sistema de gratuidad del transporte ha arrancado con más de 150.000 usuarios que tienen ya reconocido el derecho de viajar con este título en un total de 284 rutas, las de las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, además de rutas interurbanas de Ávila, Palencia, Soria y Zamora.

A partir del 15 de septiembre, se incorporarán nuevas líneas, hasta llegar el 30 de septiembre a la cobertura total de todas las autonómicas, un total de 2.610 que componen el sistema, lo que supondrá un proceso que tendrá una "problemática compleja" por el número de trayectos y el número "masivo" de solicitantes, más de 200.000.

En este sentido, Sanz Merino ha reconocido que debido a esta complejidad, se producirán "incidencias" que se irán "resolviendo" en colaboración con las empresas de transporte, que respaldan este medida "útil, que mejora la calidad de vida de las personas", "facilita el ahorro a las familiar" y "contribuye a paliar la despoblación y la sostenibilidad ambiental".

Asimismo, ha destacado que al haberse apostado finalmente por el formato digital con QR en lugar de la tarjeta física, la Junta lanza un mensaje de "modernización de los servicios públicos", un ámbito en el que se baraja la idea también de diseñar una app de Buscyl con "versatilidad".

"Ya veremos a ver en qué medida funciona todo el sistema tecnológico y el uso de los mismos", ha apuntado el consejero al respecto, para recordar que aquellas personas que no dispongan de herramientas tecnológicas adecuadas recibirán el código QR en formato papel.

No obstante, ha indicado que esto genera una "operativa más lenta", por lo que ha llamado a las personas que aún no han solicitado el título a hacerlo por vía telemática, lo que "facilita las cosas" desde el punto de vista de la tramitación.

De todas las solicitudes por el momento se han tramitado un 75 por ciento, con esos 150.000 usuarios que ya pueden viajar de forma gratuita en las rutas vigentes. Además, esta apuesta por el transporte lleva aparejada la transformación de las flotas, con una inversión de 34 millones de euros, que permitirá la implantación de las Sistema Inteligente del Transporte en los más de 2.000 autobuses.

SOLICITUDES ABIERTAS

Cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web www.buscyl.es, donde de manera telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.