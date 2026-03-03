15M.- Mañueco anuncia nuevas medidas para los mayores: comida más saludable, ayudas para ascensores y sillas de ruedas

Mañueco, durante su intervención. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato 'popular' a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado nuevas medidas relacionadas con el colectivo de personas mayores, entre las que ha destacado, la mejoría del servicio de comida a domicilio con alimentos "más saludables" y con una mirada "especial" al mundo rural.

Además, ha anunciado ayudas de hasta 6.000 euros para instalar ascensores en las viviendas que no lo tienen, con las que esperan ayudar a "300 familias al año", además de facilitar sillas de ruedas a las personas que las necesiten, que podrán llegar hasta "7.000 personas al año", ha subrayado el político salmantino.

Además, ha recordado que cambiarán las bañeras por platos de ducha, como ya había anunciado durante la campaña, idea que "protege a los mayores e incluso salva vidas" y con la que esperar ayudar a unas 20.000 personas al año. Por otra parte, progresivamente, tratarán de instalar dispositivos electrónicos para que los mayores puedan "manejar la vivienda con su voz".

En cuanto a los mayores con ganas de seguir aprendiendo, Mañueco ha anunciado que se ampliarán las plazas de la Universidad de la Experiencia y se reforzará en el mundo rural, además de poner en marcha un servicio de asesoramiento jurídico para mayores de 65 años.

Por otro lado, el PP aumentará las plazas del Club de los 60, además de mantener el bus gratuito con la tarjeta Buscyl e impulsará más medidas contra la soledad no deseada con atención personalizada, además de ampliar la red de apoyo a través de las asociaciones de mayores.

Por último, Mañueco ha recordado que Castilla y León tiene "el mayor número de plazas públicas en residencias" y ha puesto como ejemplo la salmantina de San Juan de Sahagún.

El candidato 'popular' a las elecciones del 15M ha llegado a Salamanca con una caravana que, ha dicho, llevará a Castilla y León "a ser una de las tres mejores comunidades autónomas para vivir". "Castilla y León es extensa y diversa, de caminos largos, de pequeños municipios y grandes ciudades", ha indicado Mañueco.

Esta caravana, ha subrayado el salmantino, recorrerá las nueve provincias "sin propaganda, sino con compromisos claros".

Mañueco, además, ha incidido en las ayudas anunciadas sobre movilidad, que serán de hasta 900 euros para jóvenes de 18 a 30 años que quieran sacarse el carnet de conducir para turismos o furgonetas ligeras y de hasta 1.800 euros para cualquiera (sin límite de edad) que quiera aprobar el carnet de camión y autobús. "Son medidas que vamos a cumplir, no hablamos de nada abstracto, no es nada vacío, sino real", ha finalizado.

PENSANDO EN LAS PERSONAS

Por esta razón, Mañueco ha asegurado que no va a "entrar en la campaña de insultos o descalificaciones". "No estamos pensando en redes sociales, sino en las personas de Castilla y León, que madrugan, que cuidan y sacan adelante su familia y su negocio", ha abundado.

"Tenemos talento, recursos e historia, además de nuestra gente. Por eso pido la confianza para impulsar este proyecto y la movilización de todos. ¿Qué queréis, promesas o los resultados del PP? La respuesta no está en las encuestas, sino en las urnas el 15 de marzo", ha finalizado.