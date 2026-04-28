El 16% de los médicos de CyL secunda la huelga contra el Estatuto Marco que cancela 230 operaciones y 3.500 consultas

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco- ha tenido un seguimiento medio del 16 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 20 por ciento en Atención Hospitalaria (935 profesionales en huelga) y del nueve por ciento en Atención Primaria (207 en huelga), detalla la Junta a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.142 facultativos de los 7.063 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,5 por ciento, 30 médicos en huelga; Burgos, 23 por ciento, 212 en huelga; León, 23 por ciento, 270; Palencia, 12,3 por ciento, 53 médicos; Salamanca, 15,1 por ciento, 214 facultativos; Segovia, 10,8 por ciento, 46; Soria, 23,6 por ciento, 52; Valladolid, 14 por ciento por ciento, 232 médicos; y Zamora, 7,5 por ciento, 33 médicos en huelga.

Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de abril ha tenido un total de 5.415 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 350; Burgos, 728; León,1.387; El Bierzo, 168; Palencia, 168; Salamanca, 1.086; Segovia, 280; Soria, 378; Valladolid Este, 329; Valladolid Oeste, 190; y Zamora, 351.

De la misma manera, se han cancelado un total de 230 intervenciones quirúrgicas, 410 pruebas diagnósticas y 3.569 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.