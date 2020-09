Los 160 ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia de Valladolid no cederán "al chantaje" con los remanentes

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Provincial Popular y de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha anunciado este lunes que los alcaldes y concejales de dicha formación se han unido al manifiesto contra la cesión al Gobierno de España de los remanentes de las corporaciones locales.

Íscar ha asegurado que los 160 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la provincia "no van a van a ceder sus ahorros al Gobierno de España" y ha animado "a todos los representantes políticos, sean del color que sean, a que antepongan por encima de todo la defensa de los intereses de sus vecinos" en el debate que va a tener lugar el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

El dirigente del PP entiende que el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Abel Caballero, este último como presidente de la Federación Española de Municipios y Provinias (FEMP), supone "un recorte inadmisible de los fondos propios de las administraciones locales y un ataque a la autonomía municipal, además de un chantaje".

Y es que, como así denuncia Íscar, solo aquellos que cedan sus remanentes al Gobierno podrán acceder al fondo de 5.000 millones que destina a los ayuntamientos para hacer frente a la COVID, mientras que los que no quieran o no puedan ceder a las pretensiones de Sánchez no recibirán dinero para ayudar a paliar la crisis sanitaria entre sus vecinos.

Asimismo, ha recordado que esta "expropiación" de los ahorros de los vecinos se produce en plena crisis sanitaria, económica y social, "cuando está claro que los ayuntamientos y las diputaciones somos la primera línea de defensa contra la crisis económica y social que atravesamos".

El presidente del Grupo Provincial Popular ha acusado al presidente de la FEMP de romper la unidad del municipalismo, de traicionar el compromiso que había adquirido con los presidentes de diputaciones de toda España el pasado mes de mayo y de "propiciar el peor ataque en democracia a la autonomía municipal y provincial, anteponiendo los intereses de Pedro Sánchez a los de los ayuntamientos y diputaciones de toda España".

Por último, y tras reiterar que "ninguno de los 160 ayuntamientos de la provincia gobernados por el PP cederá sus remanentes al Gobierno de España", ha anunciado que los alcaldes y concejales del Partido Popular en la provincia se van a unir al manifiesto conjunto contra el Decreto del Gobierno que ya han firmado regidores de distintas ciudades y pueblos de España y de distinto signo político.