Un 18% de los médicos de CyL secunda la huelga, con más de 5.600 consultas y casi 200 operaciones canceladas

Archivo - Centro de salud de Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este lunes, 27 de abril, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -- en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco-- ha tenido un seguimiento medio del 18 por ciento, con más de 5.600 consultas y casi 200 operaciones canceladas, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 22 por ciento en Atención Hospitalaria (985 profesionales en huelga) y del 10 por ciento en Atención Primaria (228 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.213 facultativos de los 6.896 efectivos disponibles este lunes en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 9,1 por ciento, 36 médicos en huelga; Burgos, 21 por ciento, 192 en huelga; León, 27,5 por ciento, 319; Palencia, 14,1 por ciento, 58 médicos; Salamanca, 13,9 por ciento, 184 facultativos; Segovia, 14,8por ciento, 67; Soria, 20,6por ciento, 44; Valladolid, 16,8 por ciento, 271 médicos; y Zamora, 9,9 por ciento, 42 médicos en huelga.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de abril ha tenido un total de 5.653 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud ha afecado a Ávila, con 350 consultas; Burgos, 728; León, 1.703; El Bierzo, 301; Palencia, 266; Salamanca, 840; Segovia, 280; Soria, 245; Valladolid Este, 406; Valladolid Oeste, 260; y Zamora, 274.

De la misma manera, se han cancelado un total de 194 intervenciones quirúrgicas, 408 pruebas diagnósticas y 3.028 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.