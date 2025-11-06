Unas 1.800 personas participan en la XXV Reunión Nacional de Cirugía en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Salud, Alejandro Vázquez, en el XXV Reunión Nacional de Cirugía. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.800 personas participan en la XXV edición de la Reunión Nacional de Cirugía en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde tratan avances relacionados con la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada o la robótica.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asistido este jueves, 6 de noviembre, a la inauguración del evento, un acto en el que también han participado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el presidente de la Asociación Española de Cirugía, Salvador Navarro Soto, así como los doctores Miguel Toledano Trincado, David Pacheco Sánchez y Vicente Simó Fernández.

Carnero ha precisado que son 1.800 los participantes en el encuentro, principalmente de fuera de la ciudad, y en él se abordan cuestiones relacionadas con la cirugía y la salud, por lo que es evento importante "cualitativamente y cuantitativamente hablando".

"Que tengamos este encuentro para nosotros es fundamental", ha incidido el alcalde, quien ha subrayado que Valladolid tiene una de las facultades de Medicina "más antiguas de España" y, además, la importancia de la cirugía en Valladolid es "trascendente".

Al respecto, Carnero ha recordado a Hipólito Durán, "gran cirujano" que fue rector de la Universidad de Valladolid y quien aportó un "gran avance" a esta especialidad médica en la segunda parte del siglo XX.

En este evento celebrado bajo el lema 'Cirug.I.A: Innovar, Aprender, Curar', se han desplegado en los pasillos del Delibes numerosos expositores con propuestas innovadoras relacionadas con la especialidad.

Asimismo, desarrolla, hasta el 7 de noviembre, un congreso científico con un ambicioso programa que incluye 37 mesas redondas, once conferencias magistrales y más de 200 ponentes, incluidos 20 expertos internacionales.

Además, se celebrarán 50 sesiones científicas con comunicaciones orales, vídeos y pósteres, así como tres sesiones plenarias en la Sala Sinfónica de Valladolid, con capacidad para 1.200 personas.

Estas actividades abordan innovaciones en la cirugía digital a partir de propuestas de realidad aumentada, cirugía percutánea, machine learning, deep learning, telecirugía, radiómica o medicina personalizada.