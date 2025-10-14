La 19 Enise reúne a más de 6.000 participantes y unos 200 expositores para abordar el futuro de la ciberseguridad

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en la inauguración de la 19 edición de Enise. - ENISE

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 19 edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise) reúne a unos 200 expositores y más de 6.000 participantes, 4.000 de ellos físicamente en León y otros 2.000 online, para "hablar del futuro" de la ciberseguridad.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, celebra este congreso desde este martes 14 al 16 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, donde se ha inaugurado la cita esta mañana.

En el marco de la inauguración, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha destacado que este evento convierte a León en la "capital de la seguridad", lo que se contextualiza en una "apuesta" del Gobierno por la ciberseguridad y la digitalización en la ciudad.

Bajo el lema 'Futura generación ciber', la 19 edición del Enise servirá para "hablar del futuro" de la ciberseguridad, ha indicado, para precisar que esta no es un "destino", sino un "camino" que hay que hacer "conjuntamente" entre el Gobierno, la sociedad y la industria.

Por ello se congregan en León unos 200 expositores, con empresas y hasta 40 países invitados, para "juntos y juntas" debatir en materia de ciberseguridad y coordinar una respuesta ante los "desafíos" que esta presenta.

En este contexto, ha señalado al "hándicap" actual en España de la falta de personas formadas en este ámbito. "El mercado nos está demandando muchas personas que estén bien formadas en materia de ciberseguridad. No damos abasto a formar a tanta gente como necesitamos", ha advertido, para abogar por la formación para "despertar talentos tempranos".

En este sentido, ha llamado a fomentar las materias STEAM, donde, ha lamentado, hay una "infrarrespresentación de la mujer", un ámbito en el que Enise busca también "no dejar a nadie atrás", pues de los 300 ponentes en la cita, un 40 por ciento son mujeres, si bien Hernando considera que hay que hacer "mucho hincapié" en esta cuestión.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha recordado que hace ya 19 años que se celebró la primera edición de Enise, años en los que la ciudad "se ha modernizado, ha mejorado sus infraestructuras y ha consolidado su apuesta por la ciberseguridad, las tecnologías de la comunicación y la digitalización como base de su desarrollo futuro."

"Caminamos hacia el futuro siempre sin perder de vista nuestro presente y el legado que recibimos y hemos de consolidar", ha apostillado, para incidir en que la capacidad de convocatoria de este encuentro "constituye una muestra más de las posibilidades de León para poder afianzar eventos internacionales del más alto nivel".

En este caso, ha puesto en valor que se trata de una cita impulsada por Incibe, cuya presencia en León ha sido "esencial" en el avance y desarrollo del sector tecnológico y otros derivados en el territorio, como la "contribución al progreso universitario y al empleo especializado".

ÉXITO EN LA DESCENTRALIZACIÓN

"Estamos ante un éxito, sin duda, de la descentralización de las instituciones que se emprendió hace dos décadas y que debería ser el ejemplo a seguir y a continuar, no solo por el Gobierno de España, sino también por las comunidades autónomas", ha clamado.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha subrayado que la cita "confirma el papel de esta ciudad como centro de referencia en materia de ciberseguridad e innovación", así como supone una expresión del "compromiso" del Ejecutivo central "con la cohesión territorial" e "impulso de empleo cualificado en todos los rincones del país".

"Incibe, con su sede en León, representa un ejemplo verdadero de esta política", ha aseverado, para celebrar que desde esta institución también se trabaja en la protección de la ciudadanía ante "grandes retos" como la ciberdelincuencia, al contar con una cibercomandancia de la Guardia Civil en sus instalaciones.