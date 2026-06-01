Unos 200 ciclistas se darán cita el sábado en Palencia en el III Ciclo Salud a favor de la Asociación Alcer

Presentación Del Encuentro Ciclo Salud. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 ciclistas se darán cita el próximo sábado, 6 de junio, en el III Encuentro Ciclo Salud, una actividad que esta vez beneficiará a la Asociación Alcer Palencia, dedicada a la lucha contra las enfermedades del riñón.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Palencia, a través del Patronato Municipal de Deportes en el marco del programa de la Feria Chica, vuelve a conjugar así deporte y solidaridad, en esta ocasión en un nuevo espacio, el Parque de Huertas del Obispo, tal y como se ha explicado este lunes en la presentación.

Cada participante debe aportar 25 euros en concepto de inscripción y en esta ocasión se han ampliado plazas con el objetivo de superar los 150 inscritos de la anterior edición.

La jornada incluirá tres clases dirigidas a lo largo de la mañana, en las que podrán participar todos los inscritos, y, además, cada uno de ellos recibirá una bolsa conmemorativa con una camiseta, avituallamiento y distintos obsequios aportados por los colaboradores, así como podrá participar en los sorteos que se llevarán a cabo a lo largo del día.

En esta edición, también se ha habilitado una fila 0 para aquellas personas que deseen colaborar sin participar en la actividad o que no hayan podido inscribirse por agotamiento de plazas.

Junto con las actividades deportivas, la jornada se completará con un encuentro gastronómico en la zona.