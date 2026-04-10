Unos 200 menores participarán este fin de semana en las actividades de gimnasia rítmica y artística de las EDM de León

Cartel de la Jornada de Entrenamiento de gimnasia rítmica de las Escuelas Deportivas Municipales de León que se llevará a cabo mañana. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las disciplinas de gimnasia rítmica y gimnasia artística serán este fin de semana protagonistas de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de León, con actividades programadas en las que se prevé la participación de unos 200 menores.

La EDM de Gimnasia Artística, en el desarrollo del Programa de Actividades Lúdico-Educativas, llevará a cabo mañana el evento 'Entrenamiento de rutinas' entre las 10.00 y las 14.00 horas en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León (ULE).

En esta propuesta de entrenamiento los niños y niñas prepararán sus ejercicios y rutinas para las distintas exhibiciones del final de la temporada. El objetivo es la buena ejecución de movimientos técnicos, acrobacias y elementos de fuerza ejecutados con control, fluidez y creatividad en un aparato o suelo. Se prevé una asistencia en torno a 50 menores de distintos centros escolares de León.

Del mismo modo, la EDM de Gimnasia Rítmica llevará a cabo mañana una 'Jornada de entrenamiento' en el Pabellón de Puente Castro entre las 10.00 y las 14.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El objetivo de esta propuesta es el entrenamiento de las gimnastas para las distintas exhibiciones y campeonatos. Para ello realizarán ejercicios que se entrenan durante toda la temporada, centrados en su buena realización y en la corrección de errores.

Los menores que participan en esta disciplina combinan movimientos de ballet, gimnasia y danza con diferentes aparatos: cinta, pelota, aro y mazas, aunque también hay una rutina de ejercicios de suelo en grupo que se realiza sin aparatos. En este caso se prevé una asistencia de unos 150 niñas y niños de los centros escolares de León y de las EDM.