Unos 200 participantes de las Aulas de Cultura de Valladolid visitan El Escorial para acercarse a la figura de Felipe II - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas participantes en las Aulas de Cultura de la Diputación de Valladolid han visitado el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para acercarse a la figura de Felipe II, una actividad enmarcada en la conmemoración del V Centenario del nacimiento del monarca.

La Diputación de Valladolid ha organizado este viaje cultural para estas personas procedentes de más de 25 localidades de la zona de las Aulas de Cultura de Tordesillas.

La actividad, celebrada el pasado 10 de noviembre, ha formado parte de la programación educativa del curso 2026-2027, dedicada a la figura de Felipe II, su reinado y la época en la que vivió.

Se trata de una elección "especialmente significativa", ya que el 21 de mayo de 2027 se cumplirán 500 años del nacimiento del monarca en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación de Valladolid, tal y como ha señalado la propia institución en un comunicado recogido por Europa Press.

A través de esta propuesta, el alumnado ha comenzado a acercarse al siglo XVI desde diferentes perspectivas, como el arte, la arquitectura, la literatura, el pensamiento, la ciencia y los cambios sociales y religiosos que marcaron aquella época.

El objetivo ha sido conocer no solo la figura del monarca, sino también el mundo en el que vivió y el legado que ha llegado hasta nuestros días.

Así, la visita al Monasterio de El Escorial ha permitido descubrir "uno de los grandes símbolos del reinado de Felipe II". Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, el conjunto monumental refleja la "estrecha relación" entre poder, cultura y arquitectura en el siglo XVI y constituye uno de los ejemplos más emblemáticos del estilo herreriano.