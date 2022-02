Unas 200 personas reclaman reiniciar las obras de La Magdalena, un centro de salud en La Cistérniga y ampliar Laguna

Los asistentes a la concentración ante la Consejería de Sanidad reclaman también centros de salud en La Cistérniga y Laguna

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han concentrado ante la Consejería de Sanidad de Castilla y León para reclamar la reapertura del Centro de Especialidades de la calle Trabajo de Valladolid, el reinicio de las obras del centro de salud de La Magdalena, que se amplíe el de Laguna de Duero y se abra uno en La Cistérniga.

Convocados por la Plataforma por la Sanidad Pública y colectivos vecinales, unas 200 personas se han dado cita ante la Consejería con carteles en los que se podía leer "Centro de Salud en La Cistérniga ya", "Sanidad universal, pública y de calidad", "nos duele la Sanidad" o "la sanidad no se vende, se defiende" y han coreado cánticos como "atención presencial queremos ya" o "Mañueco escucha, estamos en la lucha".

Además, la concentración tenía por objeto reivindicar el mantenimiento de todos los consultorios locales y criticar el abandono de proyectos relativos a varios centros sanitarios.

La portavoz de la Plataforma, Susana Simón, ha asegurado que en los últimos años se sufre "el desmantelamiento de la sanidad pública" tal y como se conocía y ahora se encuentran otra vez con la reivindicación de que se reanuden las obras del centro de salud de La Magdalena, algo en lo que llevan años con el fin de que se proporcione una asistencia sanitaria "digna" a esta zona de la ciudad, ubicada en el Plan Parcial de Los Viveros.

Simón ha recordado que se aprobó su construcción después de "mucha lucha", se consiguió que se metiera en los presupuestos y que empezaran las obras, pero llegó la pandemia y dos años después están paralizadas "sin ninguna propuesta" o plano para que se vuelvan a reiniciar las obras.

Por otro lado, ha señalado que exigen la reapertura del Centro de Especialidades de la calle Trabajo, en las Delicias, que la Consejería nunca tuvo en sus planes cerrar porque era necesario, pero se cerró aprovechando los recortes de la anterior crisis.

NUEVA PARALIZACIÓN

Así, después de muchas protestas, ha recordado que se logró que reconocieran, por un lado, que no había razones para su cierre y, por otro, aprobar un presupuesto y se había anunciado que iba a arreglarse y abrirse de nuevo. Susana Simón ha reconocido que se ha conseguido avanzar con algunos arreglos ya hechos en el tejado, pero desde Navidad "no se mueve nada" y han pedido hablar con los gestores para que informen cuándo podría darse esa asistencia, pero no se sabe nada.

Por otro lado, ha señalado que también tienen reivindicaciones en pueblos como Laguna de Duero, con un centro de salud que se habían comprometido a ampliar y "tampoco se ha cumplido". Además, ha advertido de que ahora mismo el problema ya no es sólo la ampliación, sino que se tardan hasta 25 días en que el médico de Atención Primaria les vea, por lo que ha reclamado profesionales "suficientes", al igual que en todos los consultorios.

Asimismo, han reclamado un centro de salud en La Cistérniga luego el centro de salud de La Cistérniga, otra "rara avis" de la ciudad, dado que es la única población de más de 8.000 habitantes de la Comunidad que no tiene su propio centro de salud, que ha sido prometido y de nuevo incumplido.

Junto a todas estas reivindicaciones, Susana Simón ha señalado el "ataque muy perverso" a la Atención Primaria que se ha hecho con el cierre de los consultorios locales y la teleasistencia, ya que les parece una "broma muy cruel" que se "juegue" con la gente diciendo que se les va a hacer diagnósticos a través del teléfono o de Internet cuando hay muchas zonas que ya no es que no tengan acceso a la red, sino que ni siquiera hay cobertura de teléfono.

A su juicio hay "muchas ocurrencias", pero no un plan realista para suplir todos los profesionales que hacen falta y ha asegurado que no se puede seguir "ni un minuto más" sin que se adopten soluciones, que se reabran consultorios, el Centro de Especialidades, se cumpla con los centros de salud de La Magdalena, de La Cistérniga y de Laguna de Duero.

