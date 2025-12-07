Unas 2.000 personas visitan este fin de semana la estación de esquí de San Isidro en León - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas han visitado este fin de semana la estación de esquí de San Isidro, que ha abierto solo viernes y sábado, ya que este domingo no ha podido ser así por viento, mientras el lunes tampoco por la falta de nieve.

La Diputación de León ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, de los visitantes en la primera jornada de nieve de la temporada 2025-2026, en el que no se ha podido abrir la de Valle Laciana - Leitariegos, mientras la lluvia, la humedad y la subida de temperaturas han sido las causas de que la estación de San Isidro comenzara la temporada este viernes y solo se haya podido mantener abierta hasta el sábado.

El primer día, el 5 de diciembre, han sido 6,1 kilómetros esquiables en los sectores de Riopinos y Cebolledo, con espesores de entre 20 y 40 centímetros con nieve húmeda.

Las condiciones climatológicas han permitido abrir el sábado con más kilómetros esquiables, concretamente 10,4, después de que la nieve caída en esas últimas horas posibilitara que, además de Riopinos y Cebolledo, se pudiera también abrir Requejines.

Entre 15 y 35 centímetros de espesores, pero sobre todo la nieve húmeda y la lluvia caída en las horas siguientes hacía presagiar lo que ha sucedido este domingo, en el que el viento ha imposibilitado abrir la estación y ha supuesto que se redujera la nieve hasta hacer incompatible con la práctica del esquí para garantizar la seguridad de los visitantes. Por este motivo, este lunes no se abrirá tampoco la del complejo invernal.

Durante la jornada del viernes han sido 292 los usuarios y usuarias de San Isidro, mientras que el sábado han ascendido a 1.728, en su mayoría procedentes de Asturias y la provincia de León, aunque también de Galicia y Portugal.

El desarrollo de las condiciones climáticas marcará la posibilidad de que se puedan abrir las estaciones gestionadas por la Diputación de León en las próximas fechas.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar la página web oficial www.nieveleon.com para conocer las últimas incidencias en las dos estaciones invernales de la provincia y las previsiones meteorológicas.