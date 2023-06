23J.Tellado espera que Carnero sea de los primeros en felicitar a Feijóo para recordarle su promesa con el soterramiento

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicsecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha recordado este viernes al nuevo alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, que "hay que cumplir las promesas" y por eso confía en que el próximo día 24, una vez celebradas las elecciones generales, sea de los primeros en felicitar por su victoria a Alberto Núñez Feijóo y le recuerde su compromiso con el soterramiento del ferrocarril.

Tellado ha participado esta tarde en la Junta Directiva Provincial Extraordinaria del PP de Valladolid que ha abierto a modo de presentación el presidente de los 'populares' vallisoletanos y presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y que ha permitido al primero felicitar tanto al 'telonero' del acto como al nuevo alcalde de la capital por la brillante victoria obtenida en las últimas elecciones municipales celebradas el pasado día 28 de mayo, en referencia a los 175 ayuntamientos gobernados en la provincia por el partido, el 73,7 por ciento, y los 1.493 en toda Castilla y León, el 66,4 por ciento del total.

Tras una particular felicitación al alcalde de Villalón, José Ángel Alonso, a quien ha calificado con cariño de "abusón" por concitar el 79 por ciento del voto en su localidad, es decir, adjudicarse ocho de nueve concejales, el vicesecretario general de Organización del PP ha aprovechado para recordar también al alcalde de la capital la necesidad de cumplir lo prometido en campaña y, al respecto, se ha mostrado convencido de que a partir del 24 de julio comenzará sus gestiones con Génova para activar el proyecto del soterramiento.

"Espera que seas de los primeros en llamar a Génova para felicitar a Alberto Núñez Feijóo y recordarle que tiene un compromiso no sólo contigo sino con toda la ciudad, desbloquear el soterramiento de las líneas del ferrocarril y transformar esta ciudad", ha insistido Tellado.

"OPERACIÓN SALIDA DE PEDRO SÁNCHEZ"

En su alocución, el dirigente nacional del PP también se ha centrado en la importancia del trabajo que queda por hacer durante los próximos 23 días de cara a las próximas Elecciones Generales del 23 de julio convocadas por Pedro Sánchez, en el objetivo de "resetear la política de este país y echar al peor presidente de la historia democrática de España".

Al respecto, ha recordado que precisamente este viernes comienza ya la operación salida y "en el PP también, pero de salida de Pedro Sánchez. Hay que ayudarle a hacer las maletas y que al final del verano no vuelva a la Moncloa".

"Nuestro gran objetivo es derogar el sanchismo, queremos ganar y gobernar en solitario", ha asegurado Tellado, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que Pedro Sánchez tan solo ha dicho hasta ahora una verdad durante su reciente intervención en un conocido programa de televisión cuando definió el sanchismo como una "combinación de mentiras, manipulaciones y maldades".

El político nacional del PP ha aludido así, en el capítulo de mentiras, entre otras, a la promesa que Sánchez hizo de no pactar con podemos ni con los independentistas, así como de no indultar nunca a políticos o incluir el delito de convocatoria de un referéndum ilegal, sin olvidar su compromiso con la defensa de la mujer, algo que, en su opinión, no concuerda con la aprobación de una ley que ha rebajado condenas a agresores sexuales, violadores y pederastas y que ha dejado en la calle a más de un centenar de ellos.

En cuanto a manipulación, Tellado ha hecho referencia a la propia convocatoria de la próxima cita electoral, "ya que quiere que vote poca gente y los que lo hagan sean los suyos", aunque también ha extendido esa actuación al CIS y el INE, mientras que entre las principales maldades cometidas por el actual presidente del Gobierno ha citado su intento de echar la culpa de la ley del sí es sí a la ministra de Igualdad, Irene Montero, "y resulta que ha tardado seis meses en arreglar el error", ha sentenciado.