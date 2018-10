24 horas para la dimisión o cese de López Benito antes de que Cs decida si apoya la moción contra Silván

Publicado 07/08/2018 11:45:10 CET

LEÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de León, Gema Villarroel, ha dado un plazo 24 horas para que dimita el concejal del PP investigado con el caso 'Enredadera', José María López Benito, o sea directamente cesado por el alcalde, tras lo que concluido este plazo la formación naranja decidirá si respalda la moción contra Antonio Silvan impulsada por el PSOE.

Así se ha manifestado Villarroel al término del Pleno Extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de León y convocado por el alcalde para dar explicaciones por la aparición de Antonio Silván en las conversaciones telefónicas grabadas al empresario José Luis Ulibarri.

Por otro lado, la portavoz de Cs ha cogido el guante lanzado por el alcalde de crear una comisión municipal de investigación sobre el caso 'Enrededera' pero ha declinado que sea la formación naranja quien presida dicha comisión ya que, según palabras de Villarroel, "el pp no está en posición" de decidir quien debe ser el presidente, algo que tendrán que acordar todos los grupos municipales.

Al respecto, Gema Villarroel ha precisado que se va a encargar "personalmente" de que el formato de dicha comisión de investigación municipal sea el adecuado "de preguntas respuestas" para que el alcalde "no pueda esconderse como ha hecho hoy" en el Pleno extraordinario "donde no ha aclarado nada y no ha respondido a las preguntas de la oposición".