Unas 24.000 personas contemplaron el eclipse desde los puntos de observación en la provincia de Zamora

ZAMORA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 24.000 personas acudieron ayer a los principales puntos de observación de la provincia de Zamora para presenciar el eclipse solar.

Las principales aglomeraciones de gente se dieron en Benavente, Zamora y Toro, con 8.000, 5.000 y 3.000 personas en las calles respectivamente según los datos que ha difundido este jueves la Subdelegación del Gobierno.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha celebrado el buen funcionamiento del dispositivo y la ausencia aparente de incidentes, cuestiones que hicieron que el día transcurriera con normalidad.

Se registraron también concentraciones de personas en Porto, en la Laguna de los Peces, en Puebla de Sanabria, Villalpando y en el entorno de las Lagunas de Villafáfila, donde acudieron más de 1.600 personas. No hubo grandes incidencias en las carreteras, con seis accidentes y un herido, menos incluso que en el mismo día del año pasado.