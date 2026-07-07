El 25 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York reunirá 22 obras de 13 países del 19 al 24 de julio

Presentación del 25 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York. - CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS & NY

BURGOS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 propuestas a cargo de coreógrafos de Brasil, Italia, Taiwán, Corea, Israel, Gran Bretaña, Japón, Rusia, Albania, Chile, Ucrania, Francia y España competirá en la vigésimo quinta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que tendrá lugar entre los días 19 y 24 de julio.

Creaciones para calle y propuestas escénicas concebidas para su exhibición en sala convivirán en este festival, que vertebrará su programación a través de diferentes apartados, como 'Danza en el Teatro', que ofrecerá del 22 al 24 de julio un total de 16 obras a concurso en el Teatro Principal.

La programación arrancará el miércoles 22 de julio (20.00 horas) con las primeras ocho producciones en liza en una gala que se abrirá con la puesta en escena de las obras 'Sisu', del coreógrafo brasileño Willer Rocha, 'I0V1', de la taiwanesa Yi-Sian You y 'Muga', a cargo del italiano Francesco Paolino.

A continuación, los espectadores podrán disfrutar de las piezas 'Speechless', un solo en torno al duelo del surcoreano Heung Won Lee; el dúo 'Breathe with Me a Women', de la coreógrafa israelí Or Marin; y 'FALLING', trabajo para tres intérpretes sobre el deseo y la gravedad, de la italiana Martina Di Giulio.

Las dos últimas propuestas en competición serán 'Whispers of an Ending', del también italiano Giovanni Napoli, y 'Ne me quitte pas', de José María Tomás Calero (Chechu Calero).

Posteriormente, la segunda semifinal tendrá lugar el jueves 23 de julio, a las 20.00 horas, y arrancará con 'Where Shadows Breathe', de la británica Isobelle Webb, una pieza grupal sobre el sentido de lo colectivo.

Tras su trabajo, podrán verse 'Dive', espectáculo de los italianos Marianna Basso y Daniel Tosseghini (Cia Nanouk); 'Puentes de luz', del dúo español formado por Marta Requejo Zamora y Jesús Rodríguez Carmona; y 'Story of an artist', en el que Alba Valenciano López se cuestiona la precariedad que rodea al mundo de la danza.

Otras propuestas en competición incluidas en esta segunda semifinal son 'Within and Beyond', del japonés Koh Yoshitake; y 'Mamà', un solo del actor, bailarín y coreógrafo ruso Ildar Tagirov, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La gala concluirá con la representación de las obras 'DADAlove', que coreografía el albanés Mateo Mirdita, y 'Sweet Lure', una pieza grupal sobre la paradoja de la atracción que firma Luis Tena Torres.

DANZA EN LA CALLE

Como en ediciones precedentes, las calles y plazas de Burgos también albergarán citas con la danza, como en la sección 'Bailando con piedras', en la que el martes 21 a las 21.00 horas la Llana de Afuera (Puerta de Pellejería), acogerá seis propuestas.

Se trata de 'Sauze', un dúo del coreógrafo español Gabriel Camprubí y Jennifer Jaime; 'Towards Equilibrium', en la que el coreógrafo taiwanés Chueh-kai Kuo, de la compañía Nonly Body, reflexiona sobre la búsqueda del equilibrio; 'Tu, lei & io', obra para tres intérpretes a cargo de los italianos Pasquale Fortunato y Manon Mafrici; 'UNARYS', un espectáculo con el que la compañía Eszer explora la conexión entre el ser humano, la naturaleza y el universo; 'Pack-Back', creación de la italiana Marilisa Gallichio, inspirada en la idea de viaje como comienzo permanente; y 'AkA', espectáculo de la ucraniana Kateryna Humenyuk Mykytyuk y el español Arthur Bernard-Bazin, componentes de la compañía Nobautizados.

Asimismo, en coincidencia con su 25 aniversario, el certamen propone dos retrospectivas en la sala de exposiciones del Teatro Principal, hasta el próximo 30 de agosto.

La primera, titulada 'El instante revelado' y comisariada por la fotógrafa Ana Yñañez, reúne más de 60 instantáneas que capturan momentos de este cuarto de siglo de historia del festival.

Como complemento a la muestra fotográfica, el público podrá ver también 'La bata de cola, reina del baile flamenco', que reúne una quincena de piezas. Junto a las batas, se exhiben también una veintena de bocetos.

Por su parte, la Llana de Afuera (Puerta de Pellejería) será escenario el domingo 19, a las 21.00 horas, del encuentro conmemorativo que acercará a los espectadores cuatro obras. Se trata de 'State of Mind', una pieza del coreógrafo brasileño Ricardo Fernando; 'Birdy' y 'Push and Pull', ambas del taiwanés Lai Hung-Chung; y 'Submerse', del francés Amaury Lebrun, primer ganador del Certamen en 2002.

La programación del certamen se completa con otras actividades paralelas como dos creaciones invitadas en la jornada de apertura y clausura de 'Danza en el Teatro'. El miércoles 22 será el turno de '25 años', una creación de Cidanz Producciones, mientras que el día 24 los aficionados se encontrarán con el montaje coreografiado por Mario Bermúdez para los estudiantes que asisten a esta nueva edición del International Summer Dance.

Además, la danza urbana protagonizará una nueva edición del 'Moving Spaces' el lunes 20 a las 18.00 en Llana de Afuera.

En paralelo, el artista Christian Sasa confeccionará un mural de gran formato en la fachada de un edificio en la calle Carnicerías, también conocida como El Hondillo, sobre la que plasmará un diseño inspirado en el universo de la danza.

Finalmente, el jueves 23 de julio, a las 10.00 horas, la Sala Polisón del Principal será escenario de la proyección del filme documental 'Antonio, el bailarín de España', del cineasta Paco Ortiz.

Como prólogo al Certamen, el festival 'Danza en el Camino', que arrancó el pasado 1 de julio, recorrerá hasta el 19 de julio 18 municipios de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

JURADO

El creador Mario Bermúdez volverá a presidir el jurado que se renueva con las incorporaciones del coreógrafo brasileño y director del State Ballet Augsburg, Ricardo Fernando, y el director artístico del Teatro Calderón de Valladolid, José María Esbec.

Se suman la crítica de danza Marta Carrasco; el director adjunto de la Nacho Duato Academy (NDA) en Madrid, Luis Martín Oya; y la bailarina, coreógrafa y codirectora del Festival SóLODOS en Danza de Costa Rica, Maruxa Salas; Alfonso Ordóñez, exbailarín y cofundador de Danat Danza.

También el director de programación de los teatros Victoria Eugenia y Principal de Donostia Kultura y de DFeria, Norka Chiapusso; la codirectora artística de Marcat Dance y Festival Vildanza, Catherine Coury; el responsable de la programación cultural en el Ayuntamiento de León, Senador González; la directora artística del Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern en Alemania, Luisa Sancho; y el director técnico del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla y del Festival Internacional de Danza de Itálica, Pedro Chicharro.

PREMIOS

Las propuestas que compiten en 'Danza en el Teatro' se disputarán 27.000 euros en galardones, el primer premio dotado con 9.000 euros, el segundo con 6.000, el tercero con 4.000 y un cuarto y un quinto con 3.000 y 2.000 euros, respectivamente.

Además, los finalistas de esta competición podrán optar al Premio del Público, un galardón dotado con 1.000 euros que conceden los espectadores con sus votaciones y al Premio Sara Saiz, con una dotación con 2.000 euros.

Por su parte, 'Bailando con piedras' otorgará 6.000 euros en sus tres premios, con un primer galardón de 3.000 euros, el segundo de 2.000 euros y un tercer reconocimiento con una cuantía de 1.000 euros.

Finalmente, Christian Sasa recibirá un galardón de 3.000 euros por su obra de grafiti, mientras que las piezas en liza en ''Burgos T-Mueve' optarán a premios por un importe total de 1.000 euros.

La asistencia a todas las actividades programadas en la calle y la visita a las exposiciones es gratuita, mientras las entradas para las semifinales y la final de 'Danza en el Teatro' pueden adquirirse por tres euros a través de TeleEntradas y en las taquillas del Teatro Principal y el Cultural Cordón.