El 27 TAC invita a "vibrar" en Valladolid con las artes vivas de 44 compañías, 4 estrenos absolutos y 10 nacionales

La concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto a los codirectores del TAC y otros responsables de la Fundación Municipal de Cultura y representantes de las entidades patrocinadoras, este viernes en la presentación de la 27 edición. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatros y Artes de Calle (TAC) de Valladolid invita al público a "vibrar" en el entorno urbano con las propuestas de 44 compañías, incluidos cuatro estrenos absolutos y diez nacionales, en su 27 edición del 20 al 24 de mayo, en la que además se realizará la puesta largo de la incorporación de la ciudad al proyecto europeo de residencias artísticas Nouvelle Vague.

La concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal; los codirectores, Juan Herrero y Charo Arconada, y el diseñador del cartel de la programación, Isaac González, han presentado este viernes, 8 de mayo, el certamen de carácter internacional que se reivindica como una forma de "sentir la ciudad" de una manera "diferente" a través de una programación caracterizada por el "equilibrio" entre los formatos y las disciplinas artísticas.

En total, serán 46 espectáculos de esta edición, con 194 funciones, cifra inferior a las 260 del año pasado, el cual fue "excepcional" al respecto al incluir dos espectáculos de muy corta duración que permitieron realizar numerosos pases, ha explicado Herrero, para precisar que este año se ha optado por incluir una "buena parte" de propuestas que superan los 45 minutos de duración. Este formato de larga duración, algo "inusual" en el festival, es el motivo "principal" de la reducción del número de funciones, que también se debe al aumento de precios de los espectáculos contratados, ha señalado.

Con disciplinas tan variadas como el teatro, a la danza, el circo, performance, instalaciones o creaciones site-specific, los espectáculos los protagonizarán 44 compañías, procedentes de seis países y diez comunidades autónomas, y entre ellos se cuenta con cuatro estrenos absolutos y diez en España.

Entre los cuatro estrenos absolutos en esta 27 edición hay dos de compañías vallisoletanas, 'Proyecto Nora', de XYK Singers, y 'Verano del 69... El guateque que nunca se fue', de Trío Caracol, mientras foráneos como Elías Aguirre y Led Silhouette presentarán por primera vez en la calles 'Chacal' y 'Ultimátum', respectivamente.

A ellos se suman diez estrenos en España de compañías internacionales como Gratte Ciel (Francia), NoFit State (Gales) o Vanhulle Dance Theatre (Inglaterra) o Cie Krak (Bélgica, Kintsugi) entre otras.

Asimismo, la presencia nacional se reparte entre diez comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias, Baleares, Madrid y Castilla y León, incluidas cuatro vallisoletanas.

El codirector del TAC ha puesto en valor, asimismo, que además de priorizar la "excelencia artística", en la selección de espectáculos se ha atendido a la "diversidad" de lenguajes, formatos y audiencias, así como a "criterios de igualdad de género", de manera que de los 46 espectáculos, 26 están firmados por mujeres.

Además, en esta ocasión las funciones programadas tomarán 45 espacios de la ciudad, desde los grandes escenarios emblemáticos como la Plaza Mayor, el Campo Grande, la Cúpula del Milenio o el Claustro del Museo Nacional de Escultura, hasta espacios de barrio como el Paseo del Arco de Ladrillo en Las Delicias, la Plaza de la Solidaridad en La Victoria y el CIT El Empecinado, en Girón. Se trata de la edición con mayores enclaves que acogerán las propuestas de artes vivas.

Como novedades, la 27 edición servirá de puesta de largo de la incorporación de España a través del festival y del Laboratorio de las Artes de Valladolid (Lava) a la iniciativa Nouvelle Vague, un proyecto europeo de apoyo y acompañamiento al talento emergente en artes de calle impulsado por Francia y Suiza.

Esta iniciativa servirán para "genera un corredor de procesos de trabajo" con otros países y posicionará a Valladolid en un proyecto europeo estratégico, lo que desde el TAC esperan que genere "grandes oportunidades" y una "puerta a beneficiar" a creadores locales y nacionales. Valladolid es el único miembro español del proyecto.

ACTIVIDADES PARALELAS

Por otro lado, entre las actividades paralelas, este año se incorpora 'Estar o no estar', un "juega con sorpresa" con siete funciones de los espectáculos de La Bande À Tyrex (Francia, Impromptus) y Cris Clown (U.F.A.), cuyo lugar de actuación no se anunciará en el programa.

El público conocerá únicamente el día y la hora, y la ubicación exacta se revelará unos minutos antes a través de las redes sociales del festival y de la app oficial, una iniciativa que tiene el objetivo de "favorecer la circulación en las redes sociales" y subrayar la esencia del TAC como "revelación de lo inesperado".

Igualmente, la actividad 'Miradas TAC. Palabras para una mirada' consistirá en un concurso de crítica de artes de calle abierto a tres categorías de edad, hasta 12 años, de 13 a 17 y a partir de 18. Las bases estarán disponibles en la web del festival y los trabajos se enviarán por correo electrónico para optar a un premio, un abono para la programación del LAVA, adaptado a la categoría del ganador.

En cuanto a los reconocimientos, el festival otorgará en esta edición el Comediante de Honor al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en reconocimiento a dos décadas de colaboración ininterrumpida. "Nos han acompañado en este crecimiento del TAC", ha aseverado la concejal de Cultura, sobre la alianza del certamen desde 2006 con el Ejecutivo vasco y el Instituto Etxepare, que ha hecho posible la presencia continuada de compañías vascas, hasta casi un total de medio centenar.

Además, se mantienen los cinco premios habituales, a Mejor espectáculo, interpretación, el Premio 'Emilio Zapatero' a la propuesta circense, el Premio del público y el de Mejor diálogo con el espacio urbano, que este año se denominará Premio Espacio Activado.

El TAC, que reitera su compromiso con el acceso a la cultura y su apuesta por la innovación, llama así a la ciudadanía a "estar" y prestar atención a las propuestas que tomarán las calles de la ciudad, de manera que estas se convertirán en un "espacio vivo donde todo puede ocurrir", tal y como ha apuntado la codirectora del festival, quien ha detallado, asimismo, que la programación incluye propuestas participativas y otras más íntimas, con temáticas desde la mujer hasta la vulnerabilidad, el humor o la libertad.

CARTEL Y ENTRADAS

Para recoger la esencia del certamen y anunciarlo, se ha elaborado una imagen gráfica obra de Isaac González, del estudio Diez Ovejas. La ilustración, sobre un fondo amarillo de textura envejecida, representa al mismo tiempo al artista y a la ciudad, la figura central es un gran ojo que es también un plano urbano, con sus calles convergiendo hacia una gran plaza, la pupila, donde todo confluye.

Alrededor de este "personaje", otras miradas flotan en el espacio, convocadas por el mismo fenómeno, un comediante, todo ello en una propuesta que llama a relacionarse con la ciudad "desde otro lugar" y a hacer una interpretación propia, que "cada persona complete la experiencia desde su propia sensibilidad", lo que, precisamente, ocurre en el TAC.

Todas las representaciones del festival serán gratuitas, en coherencia con la vocación inclusiva de la cita. En aquellos espacios que requieran control de aforo, se distribuirán invitaciones online a través de la web oficial del festival (www.tacva.org) y saldrán a la venta el 14 de mayo a las 18.00 horas, tanto en la web como en la taquilla presencial que se habilitará en la Casa Revilla.

El coste será de 1,5 euros, por gastos de gestión en ambos canales, y se establecerá un máximo cuatro entradas por función, hasta un límite de ocho entradas por operación.

El TAC incorpora además en esta edición un espacio reservado para personas con movilidad reducida y otras capacidades en todos los escenarios donde sea posible.