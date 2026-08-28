La 29 Feria de Teatro de Castilla y León se despide este sábado con más de una veintena de propuestas escénicas

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad salmantina de Ciudad Rodrigo (Salamanca) despedirá este sábado la 29 edición de La Feria de Teatro de Castilla y León con más de una veintena de propuestas escénicas, entre las que se incluye diez espectáculos y trece funciones, en una jornada que contará con cuatro montajes dirigidos a los más pequeños y tres propuestas de calle para todos los públicos.

El programa comenzará con tres estrenos para público infantil y familiar, entre ellos, la pieza de danza 'Tip TAP Top', destinada a niños entre uno y tres años, a cargo de los catalanes Teatre al Detall que celebrarán la música y el ritmo en dos pases en el Espacio en Rosa, a las 11.00 y a las 12.30 horas.

Asimismo, el segundo espectáculo de la cita, que actuará por primera vez en España, será 'La vuelta al mundo en 80 cajas', una obra inspirada en el clásico de Julio Verne 'La vuelta al mundo en 80 días', que se representará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, a las 11.00 horas, para espectadores a partir de seis años, de la mano de los portugueses Teatro Extremo en coproducción con la formación vasca Markeliñe.

Además, la tercera primicia llegará desde Aragón a cargo de Zazurca Artes Escénicas con el estreno absoluto de 'Gilgamesh', trabajo de títeres para niños a partir de cinco años que girará en torno a la amistad. La propuesta cuenta con doble función en el salón de actos Misioneras-Santa Teresa, con un pase a las 11.00 horas y otro a las 18.30 horas.

Los espectáculos dedicados a los más pequeños terminarán con otra propuesta portuguesa titulada 'El fado de Ulises', de Rodopio d'ideias, una versión para mayores de seis años de la 'Odisea' de Homero, con títeres y música en directo, con la que la compañía actuará por primera vez en la Feria en la Sala Tierra a las 12.30 y a las 17.00 horas.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El programa matinal concluirá en formato de artes de calle con un nuevo pase del musical itinerante de 'Flow!!!', de la segoviana El Puntillo Canalla Brass, que partirá desde la Plaza del Castillo para recorrer el centro histórico de Ciudad Rodrigo entre ritmos callejeros, de funk, y jazz.

Por otra parte, el cartel de la tarde incluye un homenaje a la Escuela de Salamanca en su V Centenario, con la comedia 'M.A.O. Museo de Amor y de Oro', de la compañía Edulogic en coproducción con Fundación Municipal de Cultura de Salamanca, que se representará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal a las 19.00 horas.

En esta línea, Antonio Machado también será homenajeado en el ciento cincuenta aniversario de su muerte con 'La tierra de Alvargonzález', de Los Titiriteros de Binéfar. La veterana compañía aragonesa lleva al mundo de las marionetas, con recitado y música en vivo, el famoso romance del autor de 'Campos de Castilla' en un espectáculo programado a las 21.00 en el Espacio Afecir.

Una hora antes, los Jardines de Bolonia acogerán el estreno en castellano de 'Eh?!', de la catalana debutante en la Feria Cía Flying Pikmis, un montaje circense de acrobacias y humor en el que cuatro trabajadores intentan mantener en pie el fruto de su esfuerzo.

También al aire libre se desarrollará 'Quimera', de los valencianos de La Fam, un montaje itinerante de fuego y pirotecnia que partirá desde la calle Sánchez Arjona, a las 22.30, en recuerdo del fallecido Joan Raga, pionero de las artes de calle en España y que se inspira en la mitología griega para representar una lucha por el control entre el ser humano y las máquinas.

Finalmente, la despedida de esta edición del encuentro escénico se abrirá al arte de improvisar sobre el escenario, con el debut en la Feria de Impro Valladolid, que mostrará su propuesta sin guion cerrado 'El Show de Impro' en el Patio de los Sitios a partir de las 23.30 horas.

PREMIOS

En la recta final de la edición se celebrará el tradicional acto de entrega de los Premios del Público, organizados por la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo, correspondientes a la Feria del pasado año.

En esta ocasión, recogerá el premio al mejor espectáculo de calle la compañía Nostraxladamus por 'Rumbo Latoti', ya que los destinados a los mejores trabajos para público infantil y de sala --otorgados a La Pera Llimonera por 'Rucs, el maleficio del brujo' y a Histrión Teatro por 'Dysphoria', respectivamente-- ya han sido entregados en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal en el primer semestre de este año.

También en el Espacio Afecir, a las 21.00 horas, Eugenia Manzanera recogerá por '¡Ay que lio!' el Premio Provincia a Escena, convocado por la Diputación de Salamanca y decidido por los programadores de la provincia, que implica al menos una contratación en la red de los municipios salmantinos.

La Feria de Teatro está organizada por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la Asociación Cultural Civitas, como entidad promotora, fundadora y coordinadora.

Además, han colaborado en su vigésimonovena edición el INAEM, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de La Rioja, el Principado de Asturias, la Asociación Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo y Comarca (Afecir) y COFAE.