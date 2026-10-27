29N- Fúnez considera que Sánchez "es el presidente que más daño ha hecho a las mujeres" por la Ley del Sí es Sí

Archivo - La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, durante una rueda de prensa. Archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SALAMANCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada popular y vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este martes que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "ha sido el presidente que más daños ha hecho a las mujeres" y se ha referido a la Ley conocida como del 'Si es si', que permitió que más de 126 violadores y pederastas estuviesen en la calle con la rebaja de condenas.

Así lo ha aseverado Fúnez en la capital salmantina donde, junto al presidente del PP de Salamanca y alcalde, Carlos García Carbayo, ha visitado las instalaciones de viveros El Arca, en el que trabajan personas con discapacidad.

En declaraciones a los medios, la responsable del PP ha reflexionado sobre la "propaganda" que hace el presidente del Gobierno y sobre su "política social", y ha asegurado que "ha sido un gran fraude para la política española, pero fundamentalmente para la política social".

Carmen Fúnez ha recordado que tras la moción de censura Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno " a defender la regeneración en España" pero ocho años después "tiene más imputados que diputados a lo largo de la legislatura, 130".

Igualmente, ha criticado que Sánchez quería pasar a la historia y lo "va a hacer" por ser el presidente del Gobierno "que tenido a un fiscal general del Estado condenado, por haber tenido a sus dos secretarios de organización en la cárcel y por tener a su mujer y a su hermano imputados".

"Si algo define a Sánchez", ha lamentado Fúnez, es "la corrupción tanto en su partido como en su Gobierno, como en su familia", además de que ha llevado al empobrecimiento de las clases medias y a que "España se hunde diez puestos en pobreza de los hogares", a que el precio de los alimentos haya subido "más de un 40 por ciento", el de la compra de la vivienda "más de un 70 por ciento" y el del alquiler "más de un 40 por ciento".

CLASE MEDIA EMPOBRECIDA.

En contra, como ha afirmado la responsable del PP, "los sueldos con Sánchez han subido solo un tres por ciento", a lo que ha añadido que "si los sueldos no suben y el precio de los productos básicos sí lo hacen, lo que se produce es la situación que ahora mismo hay en España, que es una clase media absolutamente empobrecida".

Y tras las críticas al Gobierno de Sánchez, la vicesecretaria del PP ha asegurado que el Partido Popular quiere "recorrer España para trasladar mensajes" y peticiones que recogen de las asociaciones, los colectivos y las familias, además de "explicar cuál es el propósito de Alberto Núñez Feijóo para cuando llegue al Gobierno de España".

En este sentido, ha defendido "un Gobierno que cumpla la ley", que "fortalezca a la clase media española", y que garantice "salir de la pobreza" a los que trabajan con una bajada de "impuestos", además de apoya "absolutamente en los autónomos".

Sobre esta cuestión ha asegurado que el PP tiene "una propuesta muy clara, cero por ciento de pago de IVA a aquellos autónomos que tengan una facturación menor de 85.000 euros, "garantía de Alberto Núñez Feijóo".

Asimismo, ha puesto sobre la mesa el compromiso de fortalecer el Estado del Bienestar y mejorar la calidad y el acceso a los servicios públicos al tiempo que Carmen Fúnez ha dejado claro el "apoyo constante" de su partido a las personas "en situación de vulnerabilidad y sus familias".

La diputada del PP ha puesto "en valor" la labor que hacen asociaciones del tercer sector o empresas como 'Viveros el Arca', que ayudas a las personas con algún tipo de discapacidad "con un apoyo constante.

Fúnez ha reconocido, además, que "las políticas sociales son políticas" que afectan y que implican a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos son "vulnerables" y todos pueden tener un problema de salud mental, "de conocer a alguien que tenga algún tipo de adicción o de sufrirla".

Por ello, ha insistido en fortalecerel "estado del bienestar como garantía de mantenimiento y de defensa de todos los derechos independientemente de la situación" en la que cada persona se encuentre.