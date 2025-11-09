Unas 3.000 personas claman por la defensa de la sanidad pública en Burgos: "Privatización rima con corrupción"

BURGOS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas, según fuentes policiales --más de 5.000 de acuerdo a la organización-- se han manifestado este domingo en Burgos para exigir una "sanidad pública cien por cien" frente a la "progresiva privatización encubierta".

La manifestación se ha desarrollado con cánticos como "las listas de espera desesperan", "Sanidad pública ya", "más recursos para sanidad", "hospital, cien por cien público" o "privatización rima con corrupción", mientras la pancarta que encabezaba la movilización rezaba '¡Defendamos la sanidad pública! Paremos su destrucción. Nos va la vida en ello'.

El portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública, Juan Antonio Ayllón, ha señalado que la entidad convocante defiende a la "sociedad" en su apuesta por un "modelo público y equitativo" de la sanidad.

En este sentido, ha defendido que esta es el "primer eslabón es la salud" y es por donde más están "atacando" los que quieren cambiar el "modelo de sociedad" a la "ley de la selva" en el que prima el "sálvese quien pueda".

Así, ha denunciado que estos cambios "se están haciendo de forma subrepticia" y pretendem ir hacia un modelo "mercantilizado y desigual", con la salud como "bien de consumo".

En este contexto, ha acusado a la Junta de Castilla y León de "dejar engordar las listas de espera y aumentar los tiempos para una primera consulta en el médico de familia", lo que enmarca en "una tendencia clara hacia la privatización de la medicina".

"Están intentando cambiar el modelo: dejar un pequeño reducto de sanidad pública para los pobres, así literalmente como en Estados Unidos. Y luego el que pueda que pague", ha advertido Ayllón, quien, por otra parte, ha defendido el proyecto del Divino Valle, que "es perfectamente compatible" y "complementario" a la Facultad de Medicina.