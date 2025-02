La 38 Secime: "plagada de primicias" y con una mirada panorámica al cine internacional

Un total de 26 cortos, todos ellos estrenos, concurren al 33 Certamen Nacional, al que regresan autores consagrados

La 38 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (Secime), que se celebraré del 7 al 15 de marzo, buscará sus próximos Roeles entre 79 cortometrajes en una edición "plagada de primicias" con 48 estrenos que ofrecerá en su programación 14 de los largometrajes más sobresalientes del año.

El festival propone una mirada panorámica a la actualidad nacional e internacional en el campo del corto al tiempo que reúne en sus ciclos una selección de catorce largometrajes que se cuentan entre los más destacados del último año.

Así se ha puesto de manifiesto durante el acto de presentación de esta nueva edición que se ha celebrado este miércoles y ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana; el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, y el director de la Secime, Emiliano Allende.

De esta forma, en el 33 Certamen Nacional de Cortometrajes se medirán veintiséis películas, todas ellas estrenos, firmadas tanto por autores consagrados y reconocidos como por otros que empiezan en el mundo del cine.

Entre los primeros regresan al festival Daniel Sánchez Arévalo (con Pipiolos), después de ser nombrado Director del Siglo XXI en 2006 y de haber triunfado en el largometraje con títulos como Azul oscuro casi negro o Primos, y Javier Marco (con Insalvable), ganador de un Goya en 2021 por su corto A la cara y debutante en el largo ese mismo año con Josefina.

MIRADA PANORÁMICA

Otros cineastas que prueban suerte de nuevo en Medina del Campo son Raúl Monge, con La pérdida, y Néstor López, con Polígono X. Entre las óperas primas a concurso se cuentan varias de actores que han decidido ponerse al otro lado de la cámara: Happy Hour (de Nico Romero y Álvaro Monje), La casa de Silvia (de Álvaro Lucas) y Pantelleria (de Jan Cornet); y otros intérpretes repiten experiencia en la dirección: Miguel Ángel Olivares con Piedra, papel o tijera, y Vanesa Romero con Sexo a los 70.

El recorrido por el panorama del cortometraje en España se ampliará con 14 títulos más a concurso en La Otra Mirada, que también contribuye al regreso de autores conocidos en el festival, como Javier Fesser (Depredador), Eulàlia Ramón (Agonía) o Juan Carlos Mostaza (El síndrome del recomendado, que repite en El Cine de Castilla y León).

Esta sección paralela acogerá la presentación como director del último premio Goya al Mejor actor, Eduard Fernández, con El otro, estrenado en la pasada Seminci, y dos estrenos: El corto de Rubén, un trabajo de animación dirigido por José María Fernández, y Metta, de Sara Martínez y Rocío Pérez, además de trabajos ya reconocidos, como el Mejor cortometraje en los Premios Gaudí, El princep, de Alex Sardá, con Enric Auquer como protagonista.

Las 14 producciones de la Comunidad reunidas en El Cine de Castilla y León reflejan el apego por asuntos relacionados con el medio rural. Cuatro de los elegidos se estrenarán en la SECIME: Backrooms Level the Forest, de Israel González, que concursa también en Fantasmedina; Calcetines, de Miguel Ángel Olivares y las hermanas Ana y Alejandra Beyron; Frío en las manos, de Sergio Checa, y el documental La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel. Elena González- Vallinas, Arturo Artal y Juan Carrascal, David Orea Arribas, Júlia Girós y Vera Herrero, Andrea Casaseca, Alberto Peláez Valtuille, Anna Saura, Alejandro Renedo y Mariela Artiles completan la nómina de autores seleccionados en este apartado junto al mencionado Juan Carlos Mostaza.

La sección de cine fantástico y de terror, Fantasmedina, alcanza su décima edición con una decena de películas, siete de ellas estrenos: Backrooms Level the Forest, de Israel González; La dama blanca, de David Haro Torné y Gerard Navalón Babià; Sacra lunaria, de Mey Montero; Sacramento, de Ismael Sepúlveda; Sensus, de Leandro Sosa; Soforem, de Alejandro Fertero, y Tito, de Javier Celay. El 23 Certamen Internacional aportará también un buen número de primicias, ya que nueve de los quince cortometrajes en competición se estrenan en España y dos de ellos tendrán en el festival su première mundial.

Entre los seleccionados figura el serbio The Man Who Could Not Remain Silent, de Neboj*a Slijepcevic, Palma de Oro en Cannes, Mejor corto en los Premios del Cine Europeo y candidato al Oscar. Las producciones europeas son mayoría en la relación de candidatos a los Roeles en este bloque internacional, que cuenta también con representantes hispanoamericanos, de Líbano, Irán y Estados Unidos.

A los casi 80 cortos repartidos entre las distintas secciones se suman los 16 vídeos musicales que compiten en el concurso reservado a estas creaciones, que este año pasa a ser Certamen Nacional de Videoclips y Videoarte, incorporando este último término a su denominación al ampliar su especialidad a esa disciplina, en la que se han presentado cuatro trabajos.

La 21 edición de este concurso recibe a directores ya conocidos de años anteriores, como David Heofs, quien ha creado las piezas Malicia (Dellafuente y Amore) y Spite (Omar Apollo), o Abel Molina, que participa con En el festín, de León Benavente. Se da la circunstancia de que Raúl Monge aporta trabajos tanto a este apartado (Vértigo, de Chamán) como al Certamen Nacional.

LARGOMETRAJES MULTIPREMIADOS

Títulos que han revolucionado el panorama cinematográfico internacional, premiados en distintos festivales de prestigio y aplaudidos por la crítica y el público, además de trabajos de nuevas y destacadas voces del cine español, componen la oferta de los ciclos de largometrajes de la 38 Secime.

El festival exhibirá 14 ejemplos de lo más destacado de la producción reciente, comenzando por la elegida para la inauguración: la Mejor película europea en los últimos Premios Goya y Mejor película de habla no inglesa en los Bafta: la francesa Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que continúa con el exitoso periplo iniciado con el Premio del Jurado de Cannes, donde su plantel femenino se llevó también el galardón a la Mejor actriz, compartido por Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez.

En el ciclo Cosecha Dorada coinciden dos de las películas que pisan fuerte en la carrera por los Oscar: Anora, de Sean Baker, una de las candidatas con posibilidades de hacerse con la estatuilla a la Mejor película, además de estar nominada en las categorías de dirección, actriz principal (Mikey Madison), actor de reparto (Yuriy Borisov), guion original y montaje; y Cónclave, de Edward Berger, con ocho nominaciones, entre ellas las de Mejor película, actor principal (Ralph Fiennes), actriz de reparto (Isabella Rossellini) y guion adaptado.