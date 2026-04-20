La 39 SECIME acoge este martes el estreno nacional de la película 'A la cara', de Javier Marco

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 20 (EUROPA PRESS)

La 39 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) acogerá este martes, 21 de abril, el estreno nacional de la película 'A la cara', de Javier Marco.

El director y su equipo presentarán en el Auditorio Municipal Emiliano Allende a las 20.00 horas este largometraje que nace del corto del mismo nombre.

Durante la jornada también se proyectarán los trabajos que compiten en el ciclo Fantasmedina, que alcanza este año su undécima edición, además de la segunda sesión de 'Cortos con clase', dirigida a estudiantes de colegios e institutos, han informado a Europa Press fuentes del festival.

El punto de partida de la cinta 'A la cara' se sitúa en la recriminación por parte de una presentadora de televisión a un hombre que le envió un mensaje de odio en redes sociales, para más tarde transformar ese choque violento en una extraña convivencia entre ambos.

Los dos protagonistas están interpretados por Manolo Solo y Sonia Almarcha, que retoman así los papeles que ya hicieron en el cortometraje anterior, que se alzó en 2020 con el Premio Goya en la categoría de ficción.

El cineasta Javier Marco, que charlará con el público junto a parte de su equipo tras la proyección de la película, ha desarrollado a lo largo de su carrera un estilo propio caracterizado por una puesta en escena sobria, una dirección de actores muy precisa y un marcado interés por explorar las emociones humanas en contextos reconocibles.

Su primer largometraje, 'Josefina', que participó en la sección Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián en 2021, contó en su reparto con intérpretes de la talla de Emma Suárez, Roberto Álamo o Pedro Casablanc, entre otros.

OTRAS PROYECCIONES

El género fantástico y de terror vuelve a estar presente un año más en la Secime con la undécima edición de Fantasmedina, que cuenta con ocho trabajos a concurso que podrán verse este martes a las 17.00 horas en el Auditorio Municipal Emiliano Allende. Fantasmas, temáticas de época, viajes en el tiempo o premoniciones vertebran los cortometrajes seleccionados.

La animación llegará de la mano de 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo, centrado en los años de Francisco de Goya en La Quinta del Sordo. Además, el público disfrutará de las cintas 'Amira', de Javier Yáñez; 'Buitres', de Santi Alvarado; 'Las lágrimas de Sísifo', de Luis Larrodera; 'Lencería Milagros', de Jana Moreno; 'Pálpito', de Marisa Crespo y Moisés Romera; 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe; y 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana.

La programación de la jornada se cerrará con la segunda sesión del ciclo 'Cortos con clase'. Los alumnos del Colegio San José (10.00 horas) y del Lope de Vega y Barrientos (12.00 horas) podrán ver cuatro cortometrajes en el Auditorio Municipal: 'Davi', de Julia González; 'Marciano García', de Luis Arrojo; 'Cap al cel', de Nicolás Sole; y 'Les fleurs de Malva', de Anna Lys.