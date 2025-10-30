La 41 edición de la San Silvestre salmantina abre el sábado 1 de noviembre su plazo de inscripción

SALAMANCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para la 41 edición de la carrera popular San Silvestre salmantina, que se celebrará el domingo 28 de diciembre, se abrirá este sábado 1 de noviembre y se prolongará hasta el 30 de noviembre, salvo que se agoten antes, ya que hay 7.007 dorsales disponibles.

La inscripción de la carrera absoluta tiene un coste de once euros, mientras que la de las carreras A, B y C, cinco euros y se podrá realizar en en la web https://sansilvestresalmantina.com/.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, junto al presidente del Club Deportivo Padre Basabe, José Antonio Molinero, han presentado este jueves la nueva cita deportiva popular.

"Esta prueba se afianza como un referente para la ciudad, que, además, fomenta el intercambio social entre los corredores procedentes de municipios de la provincia y de otros puntos de la geografía española impulsando Salamanca como sede de turismo deportivo", ha señalado Parres.

Durante su intervención, la concejala de Deportes se ha referido al apoyo municipal a los clubes deportivos en la celebración de los eventos que organizan y en la difusión de sus actividades, porque son "el mejor escaparate de que en Salamanca se trabaja mucho y muy bien en favor de la promoción del deporte y los beneficios que conlleva a cualquier edad".

Parres ha recordado que, en el último año, el Consistorio salmantino ha prestado su colaboración a un total de 113 eventos, entre los que se incluyen diez carreras populares. En esta nueva edición de la popular carrera navideña, y a petición del club anfitrión, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los corredores el servicio de ducha, en horario de 12.30 a 14.30 horas, en el pabellón municipal de La Alamedilla; también colabora la Policía Local en el desarrollo de la prueba.

DISTINTOS HORARIOS

Los diferentes recorridos según las categorías comenzarán a las 11.30 horas e irán transcurriendo en intervalos de 20 minutos para, a las 12.30 horas, comenzar el recorrido más largo y que aglutina a la mayoría de los corredores y categorías, con salida y meta desde el paseo de San Antonio.

La integran cuatro recorridos en función de las edades de participación tanto en categoría masculina como femenina; el más largo volverá a ser de 10.000 metros y los restantes de 2.250 metros, 1.500 metros y 1.070 metros.

Para recoger los dorsales, chip y obsequios que se entregan con la inscripción, habrá que acudir, como cada año, al patio del Colegio San Estanislao de Kostka (entrada por calle Vergara).

Los horarios para hacerlo serán el 20 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El 21 y 27 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas y, excepcionalmente, el 28 de diciembre, de 9 a 10.30 horas.

El recorrido oficial es el siguiente: Paseo de San Antonio, paseo de Canalejas, plaza de España, avenida de Mirat, puerta de Zamora, C/ Zamora, Plaza Mayor, Poeta Iglesias, San Pablo, puerta de San Pablo, Rector Esperabé, Puente Romano, paseo del Progreso, glorieta de la Charrería, puente Sánchez Fabrés, glorieta de los Milagros, La Palma, cuesta de Oviedo, Balmes, plaza de la Merced, Veracruz, Libreros, plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Compañía, plaza de las Agustinas, Ramón y Cajal, paseo de San Vicente, paseo de Carmelitas, avenida de Villamayor, avenida de Portugal, paseo de la Estación, avenida de Comuneros, plaza del Alto del Rollo, paseo del Rollo, plaza de Cuatro Caminos, paseo de San Antonio.