PALENCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 41 Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia' subirá el telón del teatro Principal con seis propuestas que, del 14 al 30 de septiembre, mostrarán la creación escénica más actual de mano de intérpretes como Carmelo Gómez, Nacho Guerreros y Kike Guaza o los miembros de la compañía Ron Lalá, entre otros.

Comedia, textos clásicos y dramaturgias contemporáneas convergen en una edición inspirada en el lema 'La vida es puro teatro' que, además, reúne en su programación varios premios Max en sus distintas categorías. De forma complementaria y a partir del 11 de septiembre, tres propuestas paralelas acercarán a la capital la danza urbana, el nuevo circo o el teatro independiente en el marco de la sección 'Off the Record'.

La cita cultural, para cuya celebración se ha diseñado un estricto protocolo de seguridad, que ha presentado este lunes al concejal de Cultura, Laura Lombraña, cumple con todas las recomendaciones y ha sido aprobado por las autoridades sanitarias y arrancará de forma oficial día 14 a las 20.30 horas con la producción 'A vueltas con Lorca'.

La voz y la interpretación de Carmelo Gómez, acompañado al piano por Mikhail Studyonov, dan vida a los textos lorquianos en este montaje de Emi Ekai en el que el piano acompaña al narrador, al poeta, al actor, mientras que en otras ocasiones es la voz la compañera del instrumento.

El día 17, Tiztina Teatro pondrá en escena a partir de las 20.30 horas 'La zanja' que nace de la documentación de las crónicas de la época y los viajes que sus autores han realizado a Perú y emplea el vehículo temático de la minería, una de las actividades más antiguas que ha practicado la humanidad e imprescindible en la actualidad, para abordar las diferencias y semejanzas culturales que emanan del encuentro entre los distintos mundos.

Un día después, el 18 de septiembre, a la misma hora, la productora Seda pondrá en escena 'Juguetes rotos', una producción interpretada por Nacho Guerreros y Kike Guaza, que precisamente fueron finalistas de los premios Max 2018 en la categoría de Mejor actor protagonista por sus papeles en este montaje.

EL TEATRO CLÁSICO, A ESCENA CON 'JUAN RANA'

El viaje por la diversidad narrativa y temática que propone el Festival de Palencia en su 41 edición hará parada también en el teatro clásico con Ron Lalá, ganadora de dos premios Max, de los que ha sido además finalista en cinco ocasiones, y de más de una docena de galardones en otros certámenes, y su 'Andanzas y entremeses de Juan Rana', una propuesta con dramaturgia de Álvaro Tato dirigida por Yayo Cáceres que el público podrá disfrutar el día 24 a las 20.30 horas.

La programación escénica regresará el 26 de septiembre (20.30 horas) con 'El electo', una comedia sobre la vocación política escrita por Ramón Madaula, dirigida por Cándido Pazó e interpretada por Fernando Coronado y Antonio Mourelos. El último de los montajes del certamen, 'La geometría del trigo', se pondrá en escena el 30 de septiembre a las 20.30 horas de mano de Producciones Teatrales Contemporáneas.

ACTIVIDADES PARALELAS

Por cuarto año consecutivo, el Festival programa una serie de actividades paralelas fuera de concurso que, en esta ocasión, acercarán al público propuestas de teatro, pero también de danza, acrobacia y música. Este programa dará comienzo el día 11 a las 20.30 horas en la plaza Mayor con 'Flotados', de David Moreno Compañía y Cristina Calleja, que se alzó con el Premio al Mejor Espectáculo de Calle en los XXII Premios Max.

Música, danza y circo dan vida a este montaje, en el que dos personajes crean magia e ilusión con cada uno de sus movimientos y acciones.

El lunes 14 de septiembre será el turno de 'Kintsugi', de Iron Skulls Co, pieza ganadora en la categoría Profesional en el Snap Festival de Barcelona. Por último, el 23 de septiembre a las 20.30 horas el teatro Principal será escenario de la puesta en escena de 'A.K.A. (Also Known As)', que ganó los Max al Mejor actor protagonista y al Autor revelación en 2019. 'A.K.A. (Also Known As)' se sumerge en la adolescencia de Carlos, un joven adoptado que ve cómo tiemblan sus cimientos, sus raíces y su identidad.

ACTO INAUGURAL

Lombraña ha anunciado que el día 14 de septiembre a las 20.30 horas se descubrirá una placa conmemorativa ubicada en el suelo de la zona aledaña al teatro que estará dedicada a las artes escénicas mediante la representación de las icónicas dos máscaras a modo de inauguración del festival.

"Se trata de un acto cargado de simbolismo para no olvidar el momento en que nos encontramos y la situación por la que hemos pasado", ha explicado, quien ha adelantado que este gesto se convertirá en tradición, de modo que cada año se dedicará una baldosa especial a quien se considere reúne los méritos necesarios hasta que la ciudad cuente con su particular Paseo de la fama.

Las entradas mantienen su precio por tratarse de un bien esencial pese a la obligación de reducir el aforo en cumplimiento de la normativa de seguridad anti-Covid-19 tendrán precios que oscilarán entre los once y los 20 euros y podrán adquirirse de manera anticipada el 9, 10 y 11 de septiembre y los días de función en las taquillas del teatro en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, así como en la web www.teatroprincipaldepalencia.es.