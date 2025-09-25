La 43 Marcha de Apadefim se celebrará en Segovia con un recorrido accesible de 5,3 kilómetros el 5 de octubre

El alcalde de Segovia, José Mazarías; acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez; y el presidente de APADEFIM Segovia-Fundación Personas, Carlos Martín; y de varios miembros de APADEFIM. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marcha de Apadefim-Fundación Personas volverá a celebrarse en Segovia el próximo domingo 5 de octubre en su 43 edición, bajo el lema 'Level UP ¡Subimos de nivel!', con un recorrido accesible de 5,3 kilómetros.

La cita, que congrega cada año a miles de ciudadanos, ha sido presentada por el alcalde de la ciudad, José Mazarías, quien la ha definido como "una de las actividades más queridas y con más arraigo social en Segovia" y con la que "comienza el otoño de manera oficial".

El presidente de Apadefim Segovia, Carlos Martín Pérez, ha explicado que con el lema de este año se busca atraer a un público más joven para "garantizar el relevo generacional", además de contribuir a financiar la sustitución de la cubierta de la residencia El Sotillo.

La marcha contará con un recorrido más accesible de 5,3 kilómetros, pensado para la participación de personas de todas las edades. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas desde la plaza del Azoguejo y concluirá en la explanada situada frente a la iglesia de San Millán.

El plazo de inscripción se abrirá el 29 de septiembre y deberá realizarse de forma presencial en las oficinas de Apadefim, Forum Sport, la caseta instalada en la avenida del Acueducto y en el Barco del Eresma. El precio es de ocho euros y las primeras mil personas inscritas recibirán como obsequio una mochila con el lema de la marcha.

"Esta actividad nos permite andar en compañía de los chicos y chicas de Apadefim, todo un lujo y una suerte por la alegría que desprenden y la lección de vida, valentía y superación que nos dan a todos", ha subrayado Mazarías.