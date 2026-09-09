La 48 Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid reúne a medio centenar de profesionales en la Acera de Recoletos

1115515.1.260.149.20260909131500 La 48 Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid en Acera Recoletos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 48 edición de la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid reúne a medio centenar de profesionales nacionales e internacionales en la Acera de Recoletos hasta el próximo 13 de septiembre, un periodo en el que espera una "buenísima acogida" en sus expositores y talleres.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha participado este miércoles, 9 de septiembre, en la inauguración oficial de este evento organizado por la Asociación de Ceramistas Vallisoletanos (Aceva), una cita que arrancó, no obstante, el martes 8, con lo que ha ampliado su duración a seis días, uno más respecto a anteriores ediciones.

Martín ha señalado que esta cita es una "acontecimiento clave" de las Fiestas y Ferias de la Virgen de San Lorenzo y ha puesto en valor su trayectoria de 48 años que la sitúan entre las "ferias más antiguas de la ciudad".

Este encuentro congrega a artesanos "de toda España y algunos de fuera", ha destacado el edil, para invitar a los ciudadanos a visitar los puestos durante estos días en los que, además, la temperatura "invita a pasearse".

"Es un plan para venir solo o en familia, para descubrir la cultura, la artesanía y la creatividad", ha aseverado Martín, quien confía en la "buenísima acogida" de la feria, como ha ocurrido en sus anteriores ediciones.

La feria, que está abierta en horario ininterrumpido de 11.00 a 22.00 horas, cuenta con profesionales de todas las provincias de Castilla y León y de distintos puntos de España como Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Granada, Madrid, Málaga, Pontevedra, Toledo y Zaragonza, además de profesionales de Francia y Portugal.

De este modo, hasta el 13 de septiembre el público puede descubrir piezas originales realizadas artesanalmente y conocer el trabajo de sus creadores. Igualmente, se ofrecen talleres participativos de cerámica para niños y adultos durante todos los días del evento, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00, excepto el domingo, cuando tendrán lugar de 11.30 a 13.30 horas.

Además, se realizarán sorteos de cestas con productos de la tierra y otras experiencias en el marco de colaboraciones con la Ruta del Vino Cigales, Bodegón El Ciervo de Cabezón de Pisuerga, Alhambra, Quesería Artesanal Mucientes, Oro del Duero, El Castillo Encantado de Trigueros del Valle y Concejo Bodegas de Valoria la Buena.

Asimismo, los participantes en la feria colaborarán en la creación de un mural cerámico colectivo inspirado en un árbol, que posteriormente se colocará en un lugar destacado de Valladolid.

El presidente de la Asociación de Ceramistas Vallisoletanos, Juan Carlos Jimeno, ha destacado la "colaboración" de los artistas y ciudadanos y espera que el mural se coloque en un "edificio público de la ciudad". Igualmente, ha agradecido al Ayuntamiento de Valladolid por garantizar la Feria y al público de Valladolid por la acogida del evento.

De forma paralela, Valladolid acoge la exposición del 25 Concurso de Cerámica 'Ciudad de Valladolid - 12 Encuentro Internacional', organizado por Aceva en colaboración con el Consistorio, que reúne obras caracterizadas por su innovación, la investigación técnica y los nuevos lenguajes de creación. Puede visitarse hasta el próximo 20 de septiembre en la Sala de Exposiciones de la Casa Revilla.