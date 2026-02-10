Unas 500 personas piden en Toreno (León) una sanidad "digna" y temen que desaparezcan consultorios por falta de médicos

Unas 500 personas se han manifestado este martes en Toreno (León) para reclamar una sanidad "digna" ante la falta de médicos. - PSOE

LEÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas se han manifestado este martes en Toreno (León) para reclamar una sanidad "digna" y ante el temor de que los consultorios locales estén siendo abocados a la desaparición ante la falta de médicos, algo que sería "muy perjudicial" para municipios con una población envejecida.

Los municipios de Toreno, Berlanga del Bierzo y Páramo del Sil han salido a la calle para solicitar que se cubran las plazas sanitarias y han recogido cerca de 3.000 firmas que los regidores han registrado tras la manifestación para remitirlas a la Consejería de Sanidad.

Así lo ha expresado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Berlanga del Bierzo, César Álvarez, que ha precisado que, más allá de tratarse de "problemas puntuales" como afirmó recientemente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la problemática en el ámbito sanitario de la zona existe con los médicos de familia, a quienes "no pagan lo suficiente", por lo que "no les resulta atractivo" trabajar en estos entornos rurales y "no quieren ir a los pueblos". Esta situación, ha asegurado, se arrastra desde "hace mucho tiempo".

"Intentan a veces por temporadas que no tengamos una sanidad digna", ha recalcado y ha apuntado que una situación parecida viven otros municipios de la zona como Fabero o Vega de Espinareda.

En el caso de Berlanga del Bierzo, el consultorio local, que atiende a vecinos del municipio y a algunos de Tombrio de Arriba y de Tombrio de Abajo, lleva meses sin consultas médicas. En este contexto, ha expresado el perjuicio que supone para algunas personas mayores tener que desplazarse a localidades más lejanas para ser atendidas o que sean remitidas a consultas telefónicas, que en muchos de los casos "no tiene sentido" al tratarse de una atención en la que "ni siquiera se puede ver al paciente".

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y candidata a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, ha asistido a la manifestación acompañada por miembros de la candidatura socialista y cargos del PSOE, entre ellos la alcaldesa de Páramo de Sil, Alicia García; el alcalde de Vega de Espinareda, Javier Salgado y el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, quienes han mostrado su respaldo unánime a la protesta ciudadana y han reclamado a la Junta "que esté a la altura de las necesidades reales del territorio y apueste de manera firme por la sanidad rural".

"Una vez más estamos en la calle reivindicando una sanidad digna para nuestras zonas rurales, algo que por desgracia no es un caso aislado, sino el reflejo de lo que está ocurriendo en toda la provincia de León, con especial inquina en determinados territorios por parte de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Junta", ha denunciado Rubio. La cabeza de lista por el PSOE leonés a las Cortes de Castilla y León también se ha referido a las recientes declaraciones de Fernández Mañueco, sobre las plataformas en defensa de la sanidad, en las que apuntaba que no era "el momento" de realizar reivindicaciones sobre estas cuestiones.

"ESTÁ EN JUEGO" EL DERECHO A LA SALUD

"Hemos escuchado al señor Mañueco decir que no es el momento oportuno para reivindicar. Yo me pregunto cuándo considera el PP que es oportuno defender a los enfermos oncológicos, a las personas mayores o a quienes viven en nuestros pueblos", ha enfatizado y, tras escuchar a los alcaldes de los tres municipios afectados (Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo), ha considerado que es "una oportunidad de oro" para defender una sanidad "digna" para todos los vecinos del medio rural leonés, ya que "está en juego" el derecho a la salud.

Rubio ha calificado de "inadmisible" que en pleno año 2026 haya vecinos y vecinas que no reciben atención sanitaria adecuada: "Es absolutamente vergonzoso que todavía haya personas que no tienen asistencia sanitaria porque la Junta no garantiza un servicio público de calidad. Nosotros defendemos una sanidad para todos y todas, vivan donde vivan, y eso hoy no se está cumpliendo en Castilla y León", ha sentenciado.

Además, ha recordado que se han recogido cerca de 3.000 firmas en la zona, lo que demuestra hasta qué punto la población "está harta". "Frente al abandono del PP, el PSOE defiende una sanidad pública, rural y digna", ha concluido.