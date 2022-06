Unas 500 personas protestan por el operativo contra incendios de la Junta y exigen responsabilidades por la gestión

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas se han concentrado frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por el operativo contra incendios que mantiene la Junta, a la que han exigido mejoras tanto en su funcionamiento como para los trabajadores y en los medios materiales con los que cuenta y han reclamado al Ejecutivo autonómico responsabilidades por su gestión del fuego de la Sierra de la Culebra, que consideran ha demostrado "ineficacia" y "desidia".

Entre las personas que se han concentrado a las puertas del Parlamento autonómico se encontraban trabajadores del operativo como agentes medioambientales, integrantes de cuadrillas y brigadas así como representantes sindicales, entre otros, que portaban pancartas en las que se podía leer "agentes medioambientales en lucha", "Zamora contra la política forestal de la Junta" o que reclamaban un operativo "todo el año".

Algunas de ellas apuntaban directamente al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que acusan de "mentir" porque "el 75 por ciento" de los trabajadores estaban "en casa" o en otra se comparaba a un peón forestal, un "apagafuegos" que "cumple" su función y cobra 1.000 euros frente a la del consejero, que "comete negligencias", "no cumple su función" y percibe 80.000 euros. Por todo ello, han reclamado su dimisión.

En la concentración, además de banderas y numerosas pancartas y carteles, algunos de los trabajadores del operativo llevaban camisetas en las que se podía leer "bomberos forestales quemados", mientras que otro portaba una corona de flores con la leyenda "DEP Medioambiente" y se podían escuchar detonaciones de petardos y bocinas.

Durante la protesta se ha leído un manifiesto en el que se ha recordado que llevan 20 años reivindicando derechos y la mejora del operativo y "desgraciadamente" han tenido que volver a "levantar la voz" y reivindicar que se les haga caso.

En este sentido, han apuntado que Suárez-Quiñones "se niega" a que Castilla y León cuente con una Ley del Fuego, a que los agentes medioambientales estén dentro del sistema de Emergencias, a la cobertura de todas las plazas vacantes, a mejoras salariales o proporcionar los medios y equipos necesarios.

Así, han denunciado la "dejadez", "desidia" e incluso "mala intención" de los directores generales que han provocado que los incendios de Navalacruz (Ávila) el pasado año o el de la Sierra de la Culebra en Zamora hace unos días hayan acabado con gran parte de la masa forestal.

"NEFASTA" GESTIÓN"

Por ello, han dicho "basta ya" de una "nefasta gestión", de que se ningunee a los trabajadores públicos o de privatizaciones con "oscuros" intereses y por ello han pedido la dimisión del consejero, palabras que se han visto interrumpidos por gritos de: "Que baje Quiñones si tiene cojones". Finalmente, el manifiesto ha finalizado con la advertencia de que "la lucha continúa".

En este contexto, el secretario de Acción Sindical y de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Carlos Arenas, ha señalado que la concentración ya estaba pedida hace tiempo porque temían la situación que se podía provocar porque llevan 20 años reivindicando el cambio de modelo del operativo porque "no se pueden permitir" más incendios como los de Navalacruz y la Sierra de la Culebra.

"Necesitamos que se cambie la política público-privada que dice la Junta de Castilla y León, que nosotros decimos privado-público con tendencia a privado-privado, de privatizaciones permanentes", ha señalado el responsable de UGT, quien ha añadido que tampoco se puede tener un equipo que no trabaje todo el año, entre otras cuestiones, porque por todo eso se tienen estos incendios. "Van a conseguir que la comunidad con más masa forestal de toda Europa llegue a ser desierto", ha aseverado.

Además, ha criticado que el consejero diga que no hay dinero suficiente para un operativo completo cuando la extinción del de Zamora, a falta de evaluar costes, ha supuesto 200 millones de euros, con lo que "se hubiera pagado el operativo", pero además el coste en madera ya han sido 150 millones. "Hay que decir basta ya, esto no podemos permitirlo, al consejero se le tenía que caer la cara de vergüenza y dimitir de forma inmediata", ha añadido.

Por su parte, el responsable del Sector Autonómico de CCOO, Ernesto Angulo, ha reiterado que llevan años pidiendo un cambio de sistema que "es un desastre" y que no hay en ninguna otra comunidad y las que son parecidas a Castilla y León tienen un operativo público y todo el año.

Además, ha incidido en que en los últimos dos años más de 60.000 hectáreas de parques públicos de la Red natura 2000 se han "destruido", lo que a su juicio quiere decir que no hay interés ni del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ni de Quiñones en resolver esto.

SITUACIÓN "MUY GRAVE"

"El año pasado en Ávila el presidente dijo que esto se iba a resolver, no han hecho nada", ha apuntado el responsable de CCOO, quien ha recordado que el sindicato va a presentar denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente porque "lo que está pasando es muy grave", toda la zona de la Sierra de la Culebra no va a poder vivir los próximos 50 años allí y van a pedir responsabilidades por la vía civil, la penal y política.

Además, ha reclamado al presidente de la Junta que "por favor" utilice todos los millones que llegan de la Unión Europea en infraestructuras, porque en estos planes europeos se recogen estas cuestiones.

"Es lamentable lo que está pasando en la Comunidad, o empiezan a tomar medidas o se van a cargar los pocos sitios donde se vive del medio ambiente", ha señalado Angulo, quien ha pedido el cese inmediato del consejero y la dimisión del presidente por "responsable subsidiario" y ha criticado que se deje en manos de los técnicos decisiones que son "de voluntad política".

Finalmente, ha reiterado que es "mentira" que se diga que no se podía haber hecho nada porque el año pasado hubo rayos tanto en la Sierra de la Culebra como en otros sitios que no provocaron incendios porque se apagaron a tiempo y "toda la vida" ha habido rayos en esa zona. Así, ha censurado la "dejadez absoluta" y ha advertido de que hay que cambiar el modelo porque se va a grandes incendios forestales y no se tiene un dispositivo para eso, mientras se gasta muchísimo dinero en medios aéreos, que ha asegurado que no son los que realmente apagan incendios.