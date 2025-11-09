La 54ª Feria del Ganado de Navafría se adapta a las restricciones y se celebra con la Caravana de Alimentos de Segovia

54ª Feria Del Ganado Con La Vicepresidenta Segunda De La Diputación Y Responsable Del Área De Promoción Provincial Y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, Y La Alcaldesa De Navafría, Jennifer Berzal - DIPUTACION DE SEGOVIA

SEGOVIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Navafría ha celebrado este fin de semana la 54ª Feria del Ganado, con la novena parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, adaptando el evento a las restricciones de movimiento de ganado bovino como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa.

La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha participado en la inauguración de la Caravana y ha destacado el "compromiso del municipio y de los ganaderos pese a las circunstancias".

"La prevención y la responsabilidad son hoy la prioridad, y aunque no se ha podido celebrar la feria con ganado, sí se ha demostrado que el espíritu de Navafría sigue intacto", ha subrayado Rodríguez.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha incidido, según un comunicado de la institución recogido por Europa Press, en que este evento es un "símbolo de identidad y orgullo rural que recuerda la importancia de cuidar el territorio y a los productores".

Igualmente, ha remarcado que la Caravana de Alimentos de Segovia ha sabido adaptarse a la situación sanitaria para "mantener vivo el vínculo entre tradición y desarrollo rural". En este sentido, ha puesto en valor la respuesta de los socios que "demuestra la fortaleza del sector agroalimentario segoviano".

Por su parte, la alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, ha recordado que aunque este año "no se ha podido contar con los animales en el ferial, la feria ha sido un punto de encuentro y una celebración de una forma de vida, que representa, unión, comunidad y orgullo".

En esta ocasión, la Caravana de Alimentos de Segovia ha reunido a quince productores locales, Vamos a Beer, Alimentación Los Castillos, Merchés Galletas, La Dula de las Mesetas, Graff Wine, Bodegas Maeste, Cáñamo Canniebas, A tu gusto!, Espirulina Valsaín, Álvaro Iglesias - Tomates Martín Muñoz de las Posadas, Quesos Moncedillo, Entrehoces, Aceitunas Hilario, Ahumados HUMA y Bendito Nanno.

La última parada de la Caravana tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en Prádena, con motivo de la Feria del Acebo, con un evento que cerrará el calendario anual de la marca agroalimentaria provincial y estará dedicado a los sabores, tradiciones y recursos naturales de la provincia.