La 70 edición de la Seminci rescata su legado como escaparate del cine social y humanista con doce títulos y un libro

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) dedicará la sección 'Memoria y Utopía' a poner en valor su papel histórico como "referente del cine social y humanista en España", donde planteará una reflexión profunda sobre su evolución con la selección de una docena de títulos estrenados en España durante anteriores ediciones y un libro sobre las diferentes visiones del realismo en el cine, que ofrece un diálogo interdisciplinar entre la historia y la teoría cinematográfica.

Durante siete décadas, Seminci ha forjado su identidad basada en el compromiso y el "más profundo humanismo" al ser pionera en dar visibilidad a películas y autores fundamentales y a obras que han quedado fuera del canon oficial, por lo que en esta edición, que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2025, el festival ha seleccionado entre la historia de su programación una docena de títulos con paridad de género entre los cineastas dentro de la sección 'Memoria y Utopía'.

En este contexto, esta sección nació en 2023 con el fin de recuperar versiones restauradas de "obras maestras" y películas olvidadas o censuradas, donde Seminci invita este año al público a reconsiderar el lugar en la historia del cine de estos filmes que recorren las diferentes vertientes del cine social y político con una "mirada expansiva" en términos geográficos, cronológicos y temáticos.

Entre ellas se encuentran 'El puente' (1959), de Bernhard Wicki, la gran película antibelicista alemana de posguerra; 'El giro' (Mandabi) (1968), de Ousmane Sembène, que estableció las bases del cine africano independiente; 'Lucía' (1970), de Humberto Solás, "innovador" largometraje en su estructura narrativa y pieza "clave" en el desarrollo del Nuevo Cine Latinoamericano o 'Harlan County U.S.A.' (1976), documental de Barbara Kopple ganador de un Oscar que estableció los nuevos estándares del cine documental político y social.

EL LIBRO

Con el objetivo de no limitarse a una celebración "nostálgica", 'Memoria y Utopía' se proyecta hacia el futuro del cine comprometido y establece puentes entre el "legado histórico" y las nuevas formas de abordar la realidad social desde el lenguaje cinematográfico mediante la edición del libro 'La captura del tiempo. Un cine bajo la influencia de lo real'.

Esta publicación, coordinada por Àngel Quintana y en colaboración con la revista Caimán Cuadernos de Cine, presenta un "exhaustivo análisis" de las múltiples manifestaciones del realismo cinematográfico desde sus orígenes hasta la era digital contemporánea.

Así, el libro explora tanto las visiones humanistas clásicas del realismo fílmico como los dispositivos técnicos y estéticos que han transformado nuestra percepción de lo real e incluye el cine directo, el videoarte y las nuevas tecnologías digitales.

Además, sus páginas dedican la atención a las disidencias y voces alternativas que han cuestionado los modelos canónicos y ofrece así una cartografía de cómo el conocido 'séptimo arte' ha reflejado, interpretado y transformado la relación con la realidad y con el tiempo contemporáneo de cada época a lo largo de su historia.

PUBLICACIÓN CORAL

Una introducción de Ángel Quintana abre la publicación, donde se despliega y se analiza el itinerario histórico del realismo a lo largo de los últimos 70 años y ofrece después un amplio caleidoscopio de textos firmados por autores, como el crítico y escritor Jean-Michel Frodon (exdirector de la revista francesa Cahiers du cinéma), quien se ocupa de detectar la herencia de André Bazin desde el cine de Roberto Rossellini, hasta las propuestas de Abbas Kiarostami, Hou Hsiao-hsien o Agnès Varda.

Las programadoras de Seminci, Eulàlia Iglesias y Carolina Martínez, participan también en este "ambicioso ensayo", quienes aportan la mirada de las mujeres cineastas frente a la realidad y la visión subjetiva del realismo que puede encontrarse a través del cine experimental y del vídeo arte.

A su vez, Carlos Losilla repasa en su artículo qué modelos de realismo conviven en el cine contemporáneo; Áurea Ortiz analiza la herencia del antiautoritarismo de los Nuevos Cines de los años 60 y José Enrique Monterde parte de las diferentes concepciones teóricas del realismo como concepto estético para llegar a su desarrollo en torno al neorrealismo italiano.

Por su parte, Jaime Pena, director de la Filmoteca de Galicia (CGAI), habla de la influencia de las ideas de Bertolt Brecht en directores como Jean-Luc Godard, Béla Tarr, Straub y Huillet, Aki Kaurismäki o Theo Angelopoulos y la investigadora y crítica Lourdes Monterrubio aporta su visión del cine ensayo como "arma política y modelo alternativo".

Además, el libro reseña, a través de artículos firmados por Laura Gómez Vaquero y Alan Salvador, cómo los dispositivos modifican la forma de ver lo real y explora desde el cine documental observacional a la era digital y la inteligencia artificial.