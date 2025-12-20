Unas 700 personas presencian el izado de bandera española en el nuevo mástil de la glorieta 'La Pista' de Segovia

Foto De Familia De Autoridades Y Civiles Que Han Protagonizado El Izado De La Bandera - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 700 personas han presenciado el izado de la bandera de España en el nuevo mástil instalado por el Ayuntamiento en la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, la conocida como 'de la Pista', en el cruce entre la 'Base Mixta' y el cuartel de la Guardia Civil.

Tras el ensayo realizado durante la mañana del viernes, que también atrajo a numeroso público, a partir de las 10.00 horas de este sábado se han congregado vecinos de Segovia a los lados de la glorieta, junto a representantes civiles de la ciudad, representantes de organizaciones empresariales, asociaciones de la provincia, autoridades del Consistorio y de la Diputación, y cargos políticos de Segovia en el Senado, el Congreso y el Parlamento Regional de Castilla y León, además de los representantes en la provincia de la Junta y del Gobierno.

Con ellos han estado presentes el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el vicepresidente primero y senador por Segovia, Javier Maroto.

Todo el público civil ha compartido el acto de izado de la bandera con representantes de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado - Policía Local, Nacional, Guardia Civil y militares de la Academia de Artillería, el Parque de Vehículo Pcmasa 2 (la 'Base Mixta') y una unidad proveniente d etoledo, todos bajo el mando del general Mariano Arrazola, máxima autoridad del Ejército de Tierra en Castilla y León.

El acto ha comenzado con el saludo al general Arrazola por parte del alcalde José Mazarías y la revista a la formación militar por parte del general.

Tras ello, desde el podio de presidencia. Arrazola y mazarías han presenciado, con el público, el transporte de l abandera, extendida, hacia la glorieta. Los portadores de la bandera han sido varios ciudadanos civiles, miembros de Cáritas, Síndrome de Down, empresario del barrio jubilado, trabajador municipal jubilado, y representantes de la Policía Local, Nacional, Ejército de Tierra y Guardia Civil.

Tras el izado del paño, una guardia civil y un militar de Tierra han portado una corona que han dejado a los pies de la bandera, sobre el monolito a la memoria de los españoles muertos en acto de servicio, mientras la banda militar ejecutaba con solemnidad y virtuosismo un emocionante 'La muerte no es el final', durante el que el público ha enmudecido.

Al finalizar, una compañía de alumnos caballeros y damas de la Academia de Artillería ha disparado las salvas de ordenanza y entonces se han oído aplausos y vivas a España coreadas por todo el público.

En su despedida, el general Arrazola ha manifestado el honor de participar en el acto, "cuando lo más emocionante para un soldado español es desfilar bajo su bandera", y ha expresado su alegría por la presencia en Segovia, dado que al ser artillero, sus "mejores años de juventud" los pasó en Segovia.

El general Arrazola ha añadido cómo la presencia de personas civiles en el acto muestra que "el sentimiento a los símbolos que nos unen, amor a al patria y servicio a la sociaedad, lo compartimos todos".

Por su parte, el alcalde Mazarías ha explicado cómo se ha buscado una representación simbólica de los portadores de la bandera entre personas civiles variadas, que "tenían que estar aquí", y que muestran con la bandera de España "el símbolo de la diversidad compartida por todos", en un día "que quedará registrado en la historia de Segovia y se ha conseguido algo que faltaba en la ciudad y que se puede ver al visitar otras muchas ciudades".

Mazarías ha recordado que la bandera, un paño de más de 37 metros cuadrados, se ha izado en un mástil de 15 metros de altura, en una glorieta en la que confluyen dos vías principales y que es "la primera visión con la que al ciudad recibirá a todos los visitantes que lleguen desde la entrada de Madrid".