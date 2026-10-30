La 71 Seminci concluye este sábado con el palmarés y la proyección de 'Hombre al agua', de García Bernal

Archivo - Gael García Bernal en una escena de 'Hombre al agua'. - 'HOMBRE AL AGUA'-CEDIDA POR SEMINCI - Archivo

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) concluirá este sábado, 31 de octubre, con la lectura del palmarés y la proyección de la película 'Hombre al agua', del director mexicano Gael García Bernal.

Tras ocho días en los que se han proyectado más de 200 títulos, 22 en la Sección Oficial a concurso, con elevada afluencia de público, la Semana vallisoletana afronta su última y novena jornada con la lectura del palmarés como la cita principal.

Este se dará a conocer en un acto a las 11.00 horas en el Teatro Calderón de Valladolid, sede principal del certamen. Los distintos jurados de las secciones a competición participarán en esta cita junto a los codirectores, Mariona Viader y Javier H.Estrada, quienes además realizarán un balance de la 71 edición.

La jornada continuará con numerosas proyecciones en las sedes del festival, que pondrá fin a esta edición con la proyección de 'Hombre al agua', tercer largometraje de Gael García Bernal, quien presentará su proyecto al público del Teatro Calderón a las 20.00 horas.

A diferencia de otros años, la 71 edición no proyectará el filme de clausura en una gala oficial con entrega de premios y alfombra previa, pues en esta ocasión esta ceremonia se ha suspendido en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

La organización de la Seminci ha adoptado esta decisión en el contexto de los tres días de luto oficial declarados por el Gobierno de España, motivo por el que también se han anulado la retransmisiones televisivas previstas de dicho acto y las actividades de Seminci Noche.

El broche de la 71 edición se pondrá así solo con la proyección de la propuesta de García Bernal, una sátira en la que aborda la crisis de la masculinidad, los privilegios, las diferencias de clase de la sociedad mexicana y el funcionamiento de la política latinoamericana. La película se presenta en Seminci en el marco de la Sección Oficial fuera de concurso y en estreno nacional.