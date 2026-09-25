La 71 Seminci recorrerá siete décadas de cine entre la imaginación y el surrealismo con Memoria y Utopía

Ninja Scroll (1993), de Yoshiaki Kawajiri. - SEMINCI

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección Memoria y Utopía reunirá en esta 71 edición de la Seminci catorce películas realizadas entre 1929 y 1997 que recurren a la fantasía, el surrealismo y los universos personales para acercarse a la realidad y la memoria. Películas que encuentran en la imaginación una forma de mirar su tiempo desde perspectivas propias, ya sea a través de la recreación de épocas y acontecimientos, de la memoria particular o de la ruptura con las convenciones narrativas y visuales.

La selección reúne obras de Luis Buñuel, Vera Chytilová, Liliana Cavani, Andrzej Wajda, Ildikó Enyedi, Youssef Chahine, Konrad Wolf o Ana Mariscal, entre otros autores, y llegan en nuevas restauraciones.

La sección se abre con Ninja Scroll (1993), de Yoshiaki Kawajiri, una de las películas que contribuyeron a acercar el anime a una generación de espectadores occidentales durante los años noventa. Su representación del Japón feudal se aleja de cualquier reconstrucción histórica canónica para crear un universo fantástico en el que confluyen la mitología japonesa y elementos procedentes del cine de acción occidental. La película regresa ahora en una nueva restauración en 4K realizada a partir del negativo original de 35 mm bajo la supervisión del propio Kawajiri.

También desde la fantasía, pero trasladando un mito clásico a una Milán totalitaria de finales de los sesenta, Liliana Cavani construye I cannibali (1969) a partir de Antígona de Sófocles. En una ciudad en la que los cadáveres permanecen en las calles porque está prohibido enterrarlos, el gesto aparentemente elemental de una joven que decide desobedecer se convierte en una forma de rebelión. La copia que presenta la sección procede de la restauración en 4K realizada por Cinegrell para el Festival de Locarno.

El único largometraje de Ahmed Bouanani, The Mirage (1979), lleva esa libertad imaginativa al Marruecos posterior a la Segunda Guerra Mundial. La historia de un campesino que encuentra unos billetes y viaja a Salé para cambiarlos se convierte en una fábula surrealista sobre la promesa de prosperidad y las desigualdades de un país situado entre la tradición y la modernidad. La película ha sido restaurada en 4K por la Cinémathèque Marocaine a partir de los negativos originales de imagen y sonido de 35 mm.

En El destino (1997), Youssef Chahine recurre también a la ficción histórica para hablar del presente. El filósofo Averroes y la Córdoba del siglo XII sirven al cineasta egipcio para plantear un relato sobre la defensa de la razón, la circulación de las ideas y el enfrentamiento entre conocimiento y fanatismo, en una aventura con caballos, romances, música y danza. La película cuenta con una restauración en 4K realizada por Orange Studio, MISR International Films y la Cinémathèque française, con apoyo del CNC.

La memoria personal es el punto de partida de Traición (1981), de Vibeke Lokkeberg, que reconstruye la infancia de una niña en la Noruega de posguerra mientras su familia atraviesa una profunda fractura. La película forma parte de los trabajos restaurados y digitalizados por la Nasjonalbiblioteket noruega.

LA LIBERTAD DE INVENTAR OTRAS FORMAS

La imaginación se convierte en una herramienta de ruptura formal en We Eat the Fruit of the Trees of Paradise (1970), última obra de Vera Chytilová antes de que la censura limitara su actividad cinematográfica. Se trata de una revisión libre del relato de Adán y Eva construida a partir del deseo, el conocimiento, el humor y el misterio. Seminci presentará la restauración impulsada por el Archivo Nacional de Cine de Praga.

Konrad Wolf se acerca en Goya (1971) a la figura del pintor desde una perspectiva alejada de la biografía convencional. Esta producción de la antigua República Democrática de Alemania observa el momento en que el pintor, vinculado a la corte, comienza a enfrentarse a la violencia, la injusticia y la pobreza que existen más allá de ella. Rodada en 70 mm, el film cuenta con una nueva versión restaurada digitalmente por la DEFA-Stiftung.

En Paisaje después de la batalla (1970), Andrzej Wajda, restauración por los estudios SF Kadr y SF Zebra con el apoyo del Instituto Polaco de Cine, desplaza la mirada hacia un momento clave la Segunda Guerra Mundial, centrándose en personajes que han sobrevivido a los campos de concentración y se enfrentan a una libertad que no saben cómo vivir.

Ildikó Enyedi concibe en My 20th Century (1989) una película luminosa y libre que mezcla invención, humor y fantasía para observar un momento en que la ciencia, las nuevas tecnologías y el cinematógrafo parecían anunciar un futuro abierto a todas las posibilidades. La película, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes, cuenta con una restauración digital completa en 4K realizada por el Film Archive del Hungarian National Film Fund y Filmlab.

Ana Mariscal dirige y protagoniza Occidente y sabotaje (1962), un singular relato de espionaje ambientado en la España franquista, marcado por el miedo a la infiltración, el sabotaje y la amenaza comunista, y cuya copia restaurada tendrá su estreno mundial en Seminci. La propia Mariscal interpreta a la responsable de una organización clandestina, un personaje que introduce una posición de poder poco habitual en el cine español de la época. La obra forma parte de los fondos de Ana Mariscal conservados por Filmoteca Española.

GENERACIÓN DEL 27, CINE Y VANGUARDIA

Memoria y Utopía anticipa el centenario de la Generación de 27 con una sesión especial que se detiene en el cine que surgió en aquella confluencia entre cine, literatura y vanguardia que marcó la cultura española de los años treinta, y en la que se presentará también el libro Hijos del 27. Los escritores cinematográficos de la generación de la República, de Fernando Lara, director de Seminci entre 1984 y 2004.

La sesión programa dos obras de 1930 de Ernesto Giménez Caballero que forman parte de los fondos preservados por Filmoteca Española: Esencia de Verbena recorre fiestas, calles y cultura popular, y Noticiario del Cineclub, que se adentra en estos locales y la inquietud vanguardista de la época. Ambas mezclan literatura, cine y vida urbana con la libertad de un collage y componen un retrato complementario de la ciudad, entre lo castizo y lo moderno.

La sesión se completa con dos clásicos de Luis Buñuel, que recorren desde el surrealismo de Un perro andaluz (1929), realizada junto a Salvador Dalí, a la provocación de La edad de oro (1930), enfrentada a la moral burguesa y la religión. Las obras se presentan en restauraciones 4K realizadas por la Cinémathèque française, Filmoteca Española y el Centre Pompidou.