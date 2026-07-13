El 71,8% de los puntos de luz antiguos de Salamanca se han sustituido por nuevas luminarias con 7,4 millones

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su visita al cambio de luminarias en el barrio de Prosperidad - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 71,8 por ciento de los puntos de luz de tecnología antigua existentes en Salamanca y que estaban pendientes de sustitución se han renovado con un presupuesto de 7.430.372,36 euros gracias a la financiación obtenida por el Ayuntamiento del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Esta ayuda se instrumenta a través de un préstamo reembolsable, sin devengo de interés alguno, y sin comisiones de apertura, estudio y cancelación anticipada. El plazo de vigencia del préstamo será de diez años (un año de carencia y nueve de amortización, con cuotas constantes).

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha visitado este lunes en el bulevar de La Milagrosa del barrio de Prosperidad los trabajos de renovación de parte de las 10.164 luminarias de alumbrado público en 639 avenidas, calles, paseos, puentes, glorietas, parques y plazas.

Con dicha renovación, el Consistorio prevé ahorrar 4.918.287,88 kilovatios hora (KWh) en consumo de energía, lo que se traduce en algo más de un millón de euros al año (tomando como referencia los precios actuales de la energía), según las estimaciones del Departamento Municipal de Alumbrado Público de la concejalía de Fomento del Ayuntamiento, subrayadas por el primer edil durante su visita.

Tal y como ha señalado el alcalde, los trabajos han comenzado por parte de la empresa adjudicataria el pasado 29 de junio y en estos días ya se han renovado casi un millar de luminarias en algo más de un centenar de vías y espacios urbanos como el paseo del Rollo, el puente Juan Carlos I, la avenida de las Artes, el paseo César Real de la Riva, la calle Nueva Guinea y el bulevar de La Milagrosa, donde se ha trabajado este lunes.

Cuando se culmine esta renovación, solo un 16,3 por ciento de las luminarias de la ciudad (3.978) quedarán con tecnología antigua, aunque este número seguirá bajando ya que, tal y como ha recordado el alcalde, la empresa adjudicataria del contrato de alumbrado se ha comprometido a renovar 881 luminarias entre 2025 y 2027 y ya ha instalado 837 de ellas.

Asimismo, el Ayuntamiento invierte cada año en renovaciones de alumbrado alrededor de 440.000 euros. Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, que persigue reducir la huella de carbono en la ciudad a través de medidas las ligadas al ahorro y la eficiencia energética, como ha indicado Carbayo.

De este modo, el alcalde ha finalizado que, en los últimos años, el Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado su reducción de los gastos en consumo energético con el objetivo de contribuir a la mejora del medio ambiente, dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Así, con las medidas puestas en marcha desde 2018, el Consistorio ha logrado reducir el consumo energético anual en el alumbrado público en más de 3,5 millones de KWh.