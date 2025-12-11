Unas 800 personas participarán este fin de semana en actividades de las Escuelas Deportivas Municipales de León

Cartel de la jornada de escalada en familia, una de las actividades de las EDM de León que se desarrollarán este fin de semana. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 800 personas participarán este fin de semana en distintas propuestas de gimnasia artística, gimnasia rítmica, voleibol, tenis de mesa y escalada organizadas por las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León.

La Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Artística realizará un 'Entrenamiento en suelo y con aparatos' el sábado día 13 entre las 10.00 y las 14.00 horas en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Se trata de una propuesta de entrenamiento en la que los menores preparan su calentamiento y sus ejercicios mediante un circuito pasando por todos los aparatos: salto, barra, paralelas y suelo. El objetivo principal es la buena ejecución de secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia y se prevé la asistencia de unos 60 niños y niñas de distintos centros escolares de la ciudad.

La Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica también realizará su 'Exhibición de Navidad' el sábado día 13 entre las 10.00 y las 14.30 horas en el Pabellón Margarita Ramos. La muestra constará de ejercicios que han entrenado con las monitoras durante el último mes con villancicos y vestidos navideños y se prevé una asistencia de unos 400 menores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En cuanto a la Escuela Deportiva Municipal de Voleibol, ese mismo día organiza una 'Jornada solidaria' entre las 9.45 y las 14.15 horas en el Pabellón Hispánico, con una propuesta lúdico-deportiva en la que se disputarán diferentes partidos de menos duración que lo habitual, contra varios equipos.

RECOGIDA SOLIDARIA

Además, a través de la Concejalía de Bienestar Social, se realizará una recogida solidaria entre todos los participantes que quieran colaborar de productos de aseo que se destinarán al Hogar Municipal de Transeúntes. Se prevé una asistencia en torno a 200 participantes a lo largo de la mañana de diferentes centros escolares de León.

La Escuela Deportiva Municipal de Tenis de Mesa realizará también el sábado la actividad 'Jornada en familia de tenis de mesa' a las 10.30 horas en el CHF. Será un día de convivencia entre los niños y sus familiares para fomentar valores como el respeto, la empatía y el compañerismo. Los padres tendrán la posibilidad de jugar junto a sus hijos, aunando esfuerzos para conseguir un objetivo común y se prevé una asistencia en torno a 40 participantes.

Por su parte, la Escuela Deportiva Municipal de Escalada organiza el evento 'Escalada en familia' el domingo día 14 de 10.00 a 14.00 horas en el rocódromo del Polideportivo Salvio Barrioluengo. Esta propuesta está orientada a la participación conjunta de los alumnos de los grupos de esta modalidad junto a sus familias, fomentando la práctica deportiva compartida y el aprendizaje guiado.

La jornada se desarrollará de manera escalonada, comenzando los grupos de los más pequeños a las 10.00 horas, con cambios de grupo cada hora, y finalizando con el grupo de mayores a las 13.00 horas, último turno previsto para la actividad. Se prevé una asistencia de en torno a 100 participantes.