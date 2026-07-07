El 89,74% de los estudiantes supera la prueba extraordinaria de acceso a la universidad PAU en el distrito de la UVA

Archivo - Edificio histórico de la Universidad de Valladolid, sede de la Facultad de Derecho. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 89,74 por ciento de los estudiantes ha superado la prueba de acceso extraordinaria a la universidad (PAU) en el distrito de la Universidad de Valladolid (UVA), que se desarrolló los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

De los 751 alumnos matriculados en las pruebas en el total del distrito de la Universidad de Valladolid (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), se presentaron 741 a las pruebas. De ellos, ha aprobado el 89,74 por ciento (665) y la nota media final es de 6,18.

En el Campus de Valladolid se matricularon 482 estudiantes, se presentaron 477 y 434 han resultado aptos, lo que supone el 90,99 por ciento, con una una nota media de 6,23, mientras que en Palencia formalizaron la matrícula 102 estudiantes, realizaron las pruebas 100 y resultaron aptos 93 (93 por ciento) con una nota de 6,05.

Por su parte, en el Campus de Segovia las matrículas fueron 125, se presentaron 124 y rsultaron aptos 107 (86,29 por ciento), con una nota media de 6,01, y en Soria se presentaron 40 alumnos de 42 matriculados y superaron las pruebas 31, un 77,5 por ciento, con una nota media de 6,52.