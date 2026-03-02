Abascal acusa a Mañueco de "comprar votos" con ayudas electoralistas en Castilla y León

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Almazán (Soria). - VOX

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de "comprar votos" con ayudas económicas anunciadas "en mitad de la campaña electoral", como la aportación de un mínimo de 900 euros a jóvenes para que obtengan el carnet de conducir.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la localidad soriana de Almazán, en el marco de la campaña electoral en Castilla y León, el líder de la formación ha especulado con que "parece" que el PP "quiere hacer lo mismo que Pedro Sánchez anunciando cheques y regalos de dinero en mitad de la campaña electoral".

Abascal ha recalcado que los jóvenes "no se dejan comprar por un cheque y por unas migajas", sino que "quieren un futuro en su propia tierra" y "poder tener un trabajo en su tierra, acceder a una vivienda e informar una familia".

El líder de Vox ha criticado que Mañueco "acaba de gobernar durante 1.400 días en esta legislatura" y su partido gobierna desde hace "décadas" en Castilla y León, por lo que "parece" que no han tenido tiempo y ahora "de repente ha puesto encima de la mesa" las 1.031 propuestas de su programa. Ese sería el caso, considera Abascal, de algunas ayudas directas que ahora anuncia el candidato del PP.

"Parece que no han tenido tiempo de cumplir con todo lo que anuncian ahora y yo creo que eso es algo que se va a juzgar muy duramente en esta campaña electoral", ha augurado Abascal.

"Yo no comprendo cómo el Partido Popular critica algunas políticas de Pedro Sánchez cuando el Partido Popular Europeo realmente las pacta con el Partido Socialista en toda Europa", ha señalado Abascal, quien ha tildado esta situación de "contradicción".