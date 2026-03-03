Abascal acusa a Sánchez de colocar a España en una situación internacional "extraordinariamente peligrosa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación en un acto en La Bañeza (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido colocar al país en una situación internacional "extraordinariamente peligrosa", al posicionarse "al lado" de Hamás, de los ayatolás, de Cuba y de Nicolás Maduro.

"Eso es un peligro para nuestra seguridad nacional, es un peligro para nuestras libertades y es, sin ninguna duda, un peligro para nuestra economía", ha apostillado, al tiempo que ha apuntado que Pedro Sánchez parece estar "empeñado" en ser "el último ayatolá"; el "último traidor a Occidente".

En este contexto, el líder de Vox ha señalado que al presidente del Gobierno "no le importa hacer cualquier cosa" para lograr este objetivo, aunque eso signifique "poner a España en serio peligro".

Durante la jornada de ayer el Ejecutivo central rechazó prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), para lo que alegó que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

Santiago Abascal se ha pronunciado de este modo en un encuentro con los medios de comunicación en La Bañeza (León), un acto en el que ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

