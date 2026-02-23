Abascal admite que no quiere "una repetición electoral" en Extremadura, pero lo que no hará es "traicionar votos"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una imagen de archivo, atiende a los medios de comunicación tras un acto electoral, a 19 de febrero de 2026, en Peñafiel, Valladolid (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

ARÉVALO (ÁVILA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "nadie quiere una repetición electoral" pero lo que no contempla es "traicionar" a sus votantes.

"Estamos dispuestos al acuerdo, en las condiciones que necesitamos, respetando la proporcionalidad y estamos dispuestos a la repetición electoral. Pero lo único que no contemplo es utilizar la confianza de la gente en las elecciones para obtener unos cargos, para entrar al poder y para no cambiar las cosas de verdad", ha señalando en Árevalo (Ávila) a preguntas de los medios en un acto de partido previo a la campaña electoral que arranca este viernes en Castilla y León.

El presidente de Vox ha tachado de "mentira" las informaciones en las que se insinúe que la formación ha pedido "un cargo o un puesto en el Gobierno" para advertir de que no avanzarán en las negociaciones hasta que "no esté claro un programa de gobierno compartido" que conlleve un "cambio de rumbo"

"Mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más. Un programa de gobierno claro, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento, porque el Partido Popular nos ha demostrado que no podemos fiarnos de él una vez que firmamos un acuerdo. Hasta que eso no esté claro, cualquier noticia en relación a formar parte de gobiernos, a cargos y a otros dimes y diretes, será una noticia falsa", ha zanjado.