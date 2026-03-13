Abascal afea la "poca inteligencia política" de Mañueco y sitúa a Vox por encima de "la miseria del debate"

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este viernes al candidato del PP a la Presidencia de Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su "poca inteligencia política" y ha lamentado la "miseria" y la "pobreza vergonzosa" del debate planteado por los 'populares' durante la campaña electoral. En un acto en Miranda de Ebro (Burgos), el líder de la formación ha asegurado que estas actitudes demuestran que en el PP están "muy nerviosos".

Abascal ha afirmado que siente "lástima" y "compasión" ante la estrategia de Mañueco, de quien ha dicho que no puede hablar de "cosas concretas" como la inseguridad, la vivienda, el gasto público o las bajadas fiscales. "Es un debate que no aporta nada a los ciudadanos; a la gente le importa un comino si uno está más fuerte o más débil, lo que quiere es que hablemos de sus problemas", ha aseverado.

El dirigente de Vox ha señalado que se siente "en el barro" al tener que responder a las declaraciones del candidato 'popular', a quien ha acusado de decir que Vox está formado por gente que quiere "tirar seres humanos al mar". En este sentido, ha advertido de que, si tras las elecciones Mañueco necesita sus votos, la izquierda le reprochará pactar con quienes él mismo ha criticado de esa forma.

"No se pueden poner tantos palos en las ruedas de la construcción de una alternativa frente al socialismo", ha insistido.

Respecto a la entrada en el Gobierno autonómico, Abascal ha subrayado que su formación no quiere estar en las instituciones "por estar", sino para lograr un "cambio de rumbo político" y para que las cosas "empiecen a cambiar". "A nosotros lo que nos da miedo es engañar a la gente", ha manifestado, un punto en el que ha reiterado que su ambición es ganar las elecciones, aunque aceptarán el "veredicto de los ciudadanos".

Finalmente, el presidente de Vox ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado durante la campaña tras recorrer "barrios degradados" y "localidades muy pequeñas" y ha expresado su deseo de que, tras los comicios del domingo, Mañueco "rectifique" y sea "un poquito más humilde y más inteligente políticamente".