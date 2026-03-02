Abascal apunta que a Vox "no le interesa Groenlandia" sino "Soria y esas tierras que se están abandonando"

Abascal, durante su atención a medios. - VOX

SORIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado que a su formación "no le interesa Groenlandia" sino "Soria y todas esas tierras de España que están siendo abandonadas a su suerte".

"Tierras que están siendo vaciadas y que están siendo condenadas a la inmigración masiva y, más pronto que tarde, a la islamización, por lo que debemos dar respuesta a esas cosas", ha señalado durante la atención a medios en la mañana de este lunes en la localidad soriana de Almazán en un acto encuadrado en la campaña electoral de Castilla y León.

El líder de Vox ha señalado que, hablando con los vecinos de Almazán, los mensajes que reciben de su día a día son "verdaderamente preocupantes". Así, se ha referido al "colapso sanitario, el abandono de sus ciudades y provincias, de los jóvenes médicos y de los jóvenes sanitarios" o al "intento de sustituir a la población con una invasión migratoria".

En la plaza Mayor de Almazán, también se ha referido a la "fiscalidad en máximos y los servicios públicos cada vez más pésimos". En este sentido, el líder nacional de Vox ha considerado que "solo se puede recuperar Soria si se recupera el Campus y la industria" y para ello ha abogado por "revertir las políticas que se han venido haciendo" como las relacionados con "el pacto verde", acuerdos comerciales que, en sus palabras, "arruinan el campo y la industria".

"Para todo ello hay que revertir traiciones como la de Mercosur y me vuelvo a comprometer a impulsar un referéndum nacional sobre Mercosur, cuando esté en nuestra mano o que se exija desde los gobiernos regionales que dependen de nosotros si finalmente tenemos acuerdos", ha manifestado Abascal.

