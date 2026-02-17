Abascal inicia el jueves en Peñafiel (Valladolid) una ronda por CyL con un gran acto el 23 en Salamanca con Pollán

Cartel de Vox con la visita de Santiago Abascal a Peñafiel (Valladolid) - VOX

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, iniciará este jueves, 19 de febrero, en la localidad vallisoletana de Peñafiel una ronda de visitas por la comunidad autónoma de Castilla y León, que celebrará elecciones el domingo 15 de marzo.

La presencia de Santiago Abascal en Castilla y León continuará ese mismo jueves con un mitin en Soria y seguirá el viernes día 20 con una visita a la localidad burgalesa de Lerma mientras que la agenda de la tarde contempla un mitin en Segovia.

Además y según ha informado Vox a través de su cuenta en 'X', la ronda de visitas de Santiago Abascal incluye un "gran acto político" en la tarde del lunes 23 de febrero cuando acompañará al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán. Este acto político tendrá lugar a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos.

Santiago Abascal inició su ronda de actos políticos en Castilla y León el pasado lunes 9 de febrero en Ávila donde presentó al candidato del partido a la Presidencia de la Junta y al resto de miembros de las listas con las que el partido concurre a las elecciones del 15 de marzo.



