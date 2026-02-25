Abascal lamenta que el "Estado español" haya "bajado los brazos en el combate contra el terrorismo y el separatismo"

EL ESPINAR (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado que el "Estado español" haya "bajado los brazos en el combate contra el separatismo y el terrorismo" y que la demostración de esto "son las negociaciones que han acabado devolviendo a la legalidad, como fuerza política, a una organización terrorista".

El dirigente se ha referido en El Espinar (Segovia) a los incidentes ocurridos en la Universidad del País Vasco EHU-UPV el lunes, tras la cancelación de un acto de Vox, al admitir que esta situación no le había provocado "ninguna sorpresa". "Tenemos un presidente del Gobierno investido con los votos de ETA", ha abundado.

En este contexto, ha enmarcado la desclasificación de los archivos vinculados al 23F a la capacidad de "influir" que tiene EH Bildu, para exigir, en este sentido, que se resuelvan los "crímenes que se han cometido en España contra casi un millar de personas" y que se cumplan las penas al tildar de "auténtico insulto" que condenados a "centenares de años" estén "paseando por las calles". "Eso es un auténtico insulto y demuestra la traición del sistema político español a las víctimas del terrorismo", ha finalizado.