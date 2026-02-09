Abascal llama "incompetente" al PP de CyL y le pide que si no puede cambiar políticas de Bruselas se lo deje a Vox

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante la presentación del candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. - Rafael Bastante - Europa Press

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "incompetente" al Partido Popular de Castilla y León pues asegura que cuando les reclaman revertir las políticas "impuestas" por Bruselas aluden que "no tienen competencias", por lo que les ha reclamado que "si no pueden", se lo dejen a Vox, cuyos miembros, asevera, van a ser "competentes" y van a "tener lo que hay que tener para cambiar el rumbo de nuestra patria".

Abascal ha cerrado este lunes en Ávila el acto político en el que la formación ha presentado a los candidatos en las nueve provincias de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 15 de marzo y al aspirante a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

En un acto que ha comenzado pasadas las 19.00 horas, con media hora de retraso sobre lo previsto, el líder de Vox ha saltado al estrado justo después del candidato, todavía presidente de las Cortes de Castilla y León, y tras varias referencias a los últimos procesos electorales en Extremadura y Aragón y a la "mafia corrupta" de Pedro Sánchez, ha apuntado al "señor del gurruño", como ha apodado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

Después de rebatir la política de comunicación de los 'populares' sobre la supuesta "pinza" que hacen PSOE y Vox en las Cortes de Castilla y León ante algunas votaciones, Abascal ha recordado que la formación que preside ha reclamado en muchas ocasiones al PP, tanto cuando formaban gobierno junto a ellos como en la "oposición contundente pero leal" cambiar políticas "pactadas en Bruselas".

"Les decimos, tenéis que cambiar esto --en referencia concreta a las políticas migratorias--. 'No, es que no tenemos competencias. Es que esto es de Bruselas'", ha reproducido Abascal, que se ha preguntado "¿Bruselas quién es? para responder dirigiéndose al PP que Bruselas son ellos.

Santiago Abascal ha apostado por hacer lo posible, "dentro de las competencias autonómicas", para revertir "las políticas del fanatismo climático, esas políticas migratorias, esas políticas de género, esas políticas fiscales brutales y esas políticas de gasto público que son un auténtico atentado contra la honra de los trabajadores que pagan impuestos con el sudor de su frente".

Y si el Partido Popular dice que no puede hacerlo, concluye que si son "unos incompetentes" se aparten y dejen a Vox. "Que vamos a ser competentes y vamos a tener lo que hay que tener para cambiar el rumbo de nuestra patria", ha enfatizado.

Pero Abascal ha apostillado que el "jefe" de Fernández Mañueco --Alberto Núñez Feijóo-- tiene a su vez como "jefa" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Por ello, ha insistido en el mensaje de reclamar a Feijóo que se decida entre secundar las políticas "de Bruselas, la Agenda 2030, sus porquerías y zarandajas" o apostar por "la soberanía de los españoles".

"CONVENCER A MUCHA GENTE EN CYL"

Tras los buenos resultados que consideran que han obtenido en Aragón y Extremadura, Abascal se ha mostrado seguro de que van a "convencer" a mucha gente en Castilla y León, donde ha aseverado que está dispuesto a dejarse "la piel" en la comunidad en estas semanas, en las "queridas provincias de Castilla la Vieja y León".

Con vistas al futuro ha apuntado que no quieren "imponer" nada, sino que persiguen "un cambio de rumbo sustancial en las políticas" del Partido Popular. Y ante unas supuestas declaraciones del Partido Popular que reclama, según Abascal que "se respete al más votado", ha asumido que "no se haga todo lo que diga la minoría", pero "no se desprecia todo lo que diga". Al tiempo que ha apostillado que "la minoría", en relación a su partido, "es ya muy mayoritaria".

"EL VOTO A VOX FUE MÁS ÚTIL"

Ha continuado con respuestas a declaraciones que atribuye a Núñez Feijóo, como la apelación al "voto útil", que ha emplazado a las elecciones castellanoyleonesas para ver "cuál es", pues defiende que en la legislatura que acaba de concluir "el voto a Vox fue mucho más útil que el del PP", ya que cuando llegaron al gobierno de coalición tomaron medidas "en favor de la natalidad, del campo, de los ganaderos..." mientras el PP fue "inútil e incompetente, como ellos mismos "se autodenominan".

"Vamos a seguir siendo útiles, nos van a llamar de todo, como en la guerra sucia que han hecho en Extremadura y Aragón los medios del PSOE y el PP, pero gracias a dios no tienen ningún efecto", ha subrayado, poco antes de reconocer que se ha "cabreado un poco".

Antes de ello, ha destacado que la comunidad de Castilla y León "ocupa la mitad del escudo nacional, dos de los cuatro cuartelillos", pero los problemas como "la despoblación, la falta de infraestructuras" no tienen tanta presencia en la agenda política española. De ello ha culpado a que el "cuatripartito" que afirma que han formado durante décadas "PP, PSOE, PNV y Convergencia" ha servido para "llevarse las infraestructuras" a País Vasco y Cataluña y "premiar a los partidos traidores".

Pero ahora ha advertido de que PP y PSOE "tienen un problema", con la "esperanza que recorre España", una voz --la de Vox-- que habla de "problemas cercanos" mientras asegura que los partidos mayoritarios hablan "a veces de problemas lejanos", entre los que ha mencionado "farsas" como las denuncias al expresidente del gobierno abulense, Adolfo Suárez, las cuales acusa a "la televisión de Pedro Sánchez" de "amplificar"; o a "uno de los cantantes más internacionales", Julio Iglesias, que augura que "ya se ve que queda en agua de borrajas".